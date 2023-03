Nozze rimandate per ''colpa'' della zia: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si possono sposare a ottobre, ecco cos’è successo

La 33enne ha fatto sapere che il matrimonio no sarà più a ottobre, come avrebbe voluto

Sua zia, a cui tiene molto, non potrà infatti essere in Italia in quel periodo

Lei non ha intenzione di giurare amore eterno al compagno senza la presenza di ‘zia Loquita’

Cecilia Rodriguez ha rivelato che i piani per il matrimonio con Ignazio Moser sono saltati. O meglio, la coppia ha deciso di rinviare le nozze a causa degli impegni di lavoro della zia della 33enne argentina. Lo ha spiegato proprio la sorella di Belen in alcune Instagram Story.

Cecilia Rodriguez, 33 anni, spiega perché le nozze con Ignazio Moser, 33, non potranno più essere nel mese di ottobre

Quando durante una sessione di domande e risposte le è stato chiesto se esiste una data per il ‘sì’, lei ha risposto: “Ci stiamo lavorando. Volevamo fare ottobre, ma ci sono dei problemi”. Che tipo di problemi? “La mia zia che ben conoscete, quella che noi chiamiamo la zia Loquita, non potrà venire ad ottobre per questioni di lavoro”. Questo per Checu, molto legata alla sua famiglia, è un grande ostacolo: “Non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita, non può mancare”. “Quindi dovremo farlo più avanti. Non vi preoccupate comunque, non siate così ansiosi, tanto lo vorrete a sapere”, ha proseguito.

Cecilia e Ignazio hanno deciso di rimandare le nozze, ma il 'sì' ci sarà

Durante la chiacchierata con i suoi follower la più piccola delle sorelle Rodriguez ha anche svelato di portare la foto della proposta di nozze di Ignazio, 30 anni, sempre a portata di mano, l’ha messa infatti come sfondo del suo telefono: “Come sfondo del mio cellulare ho la foto della proposta di matrimonio, perché sono una futura sposa. Quella fatta con la manina e il cuore”.

Pochi giorni fa era stato il padre di Ignazio, Francesco Moser, a parlare delle nozze del figlio e di Cecilia. Quando durante un’intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’ gli era stato chiesto se era a conoscenza della data del matrimonio, aveva risposto: “Hanno detto che si sposano quest’anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto a ottobre c’è la vendemmia”.