Le nuove foto della figlia di Diletta Leotta rivelano colori teutonici: la piccola Aria ha ripreso tutto da papà! Guarda

Lo aveva detto, sia sul social che intervistata in tv: la sua bimba è la fotocopia del compagno, tedesco doc. Le nuove foto della figlia di Diletta Leotta rivelano colori teutonici: la piccola Aria ha ripreso tutto dallo statuario papà Loris Karius. La bambina, che ha quasi sette mesi, ha i capelli biondissimi e gli occhi color ghiaccio, di un celeste chiaro, limpido.

La conduttrice Dazn, 32 anni compiuti lo stesso giorno in cui Aria è nata, lo scorso 16 agosto, è orgogliosa della pargoletta, che stringe a sé. La figlia è bella e ha un carattere sorridente: è molto socievole. Sarà splendida, una vera bambolina, alle nozze tra Diletta e il portiere del Newcastle, che arriveranno, si sussurra il prossimo giugno.

La Leotta si fa vedere spesso con Aria sui social e fa il pieno di ‘like’. E’ una mamma molto presente, nonostante gli impegni in radio e in tv. E’ un periodo entusiasmante ma molto ricco. Ci sono i preparativi dei fiori d’arancio e non solo, anche gli spostamenti. Loris gioca in Inghilterra, spesso la presentatrice vola via dall’Italia per raggiungerlo, quando lui non può venire a Milano.

Il matrimonio è alle porte, la proposta del giocatore è arrivata la scorsa estate, quando Diletta non aveva ancora partorito: ha immediatamente detto di sì. Vuole l’anello al dito. Si dice che i due diranno di sì in Sicilia. Inizialmente la Leotta avrebbe voluto scegliere la stessa location voluta dal fratello, Taormina. Poi, sempre stando alle voci, avrebbe cambiato idea, indirizzandosi sul Therasia Resort nell’isola di Vulcano, un luogo extra lusso e famoso per la sua cucina, premiata pure da 1 stella Michelin. Alle Eolie sarà tutto fantastico. La mamma Ofelia, sempre vicina a Diletta, sta aiutando la coppia a tenere tutto sotto controllo. Per evitare il troppo stress.