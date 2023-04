Oprah Winfrey, la regina della tv americana, sceglie le terme di Fiuggi in Ciociaria per rimettersi in forma: foto

La conduttrice 69enne per la cura del corpo soggiorna nell’incantevole Palazzo Fiuggi

Oprah Winfrey, regina indiscussa della tv americana, sceglie l’Italia per le sue vacanze con le amiche. Prima trascorre la Pasqua a Roma e visita Città del Vaticano, poi va alle terme di Fiuggi, in Ciociaria, per rimettersi in forma. Per la cura del suo corpo, la famosissima conduttrice 69enne soggiorna nell’incantevole Palazzo Fiuggi, ex Palazzo della Fonte, un centro di eccellenza per il benessere a 360 gradi.

Oprah nel resort medicale sta alla grande. Il centro di sei mila metri quadrati è una struttura lussuosissima, per alloggiare lì si pagano almeno 800 euro a notte. Poi ci sono da aggiungere i pacchetti dei vari trattamenti nella Spa annessa. Grazie alla gastronomia di alta qualità curata dallo chef tristellato Heinz Beck i menù al ristorante sono assolutamente composti da pietanze gourmet.

Oprah si fa vedere con indosso un accappatoio, anche le donne con lei lo indossano. Tutte bevono l’acqua di Fiuggi. “Brindiamo a una salute migliore! Questo è stato il mio obiettivo da quando mi sono operata alle ginocchia. Ho sofferto molto per arrivare a questo momento ristoratore e rigenerativo con gli amici a Palazzo Fiuggi in Italia. Abbiamo anche bevuto molta acqua di Fiuggi”, scrive sul social dove condivide gli scatti dei giorni di relax.

La Winfrey si è concessa escursioni nei boschi vicini con una guida, Sylvie, che ringrazia, ha assaggiato le pagnotte di pane caserecce del posto, si è concessa anche una breve visita presso il centro storico della cittadina, ammirando il borgo antico.

La presentatrice con un patrimonio personale che si aggira sui 2,7 miliardi di dollari, grazie alla sua attività di imprenditrice, accumulato lanciando moltissimi prodotti editoriali e di tv di assoluto successo, ha trascorso giorni speciali di puro divertimento: adora il Bel Paese.