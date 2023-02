Martina Nasoni, la 'ragazza dal cuore di latta', riabbraccia il veneto, che si emoziona

Oriana Marzoli non si frena: pianti e urla, colpi sferrati contro i mobili. La venezuelana 30enne va fuori di testa. Al GF Vip entra l’ex di quello che lei pensava fosse il suo ‘quasi fidanzato’, Daniele Dal Moro. La ‘Reina’ impazzisce di gelosia e nella notte, dopo la puntata del reality show, si scaglia ferocemente contro il 32enne. Tra i due la lite è epica.

Oriana Marzoli va fuori di testa: al GF Vip entra l'ex del suo ‘quasi fidanzato’ Daniele Dal Moro e lei impazzisce di gelosia

Martina Nasoni, la “ragazza dal cuore di latta” della canzone di Irama, varca la porta rossa di Cinecittà, come ospite a tempo indeterminato della Casa. Daniele l’accoglie a braccia aperte. L’umbra 24enne, vincitrice del GF 16, proprio nella Casa si era legata al veneto, con cui però il rapporto si è chiuso dopo quasi due anni. Dal Moro non ha dubbi nel rivederla: “Se fosse stata qui ora, la nostra relazione sarebbe andata diversamente”. Sottolinea di essere molto cambiato da quando si sono conosciuti: ora sarebbero una coppia.

Oriana, chiamata da Signorini per parlare con Martina, non la prende bene in diretta tv: “La solita mer*a. Ma io cosa c'entro con voi? Non è per te. E’ la solita situazione di mer*a, a me non mi va”.

Poco dopo la Marzoli si ritrova Martina in Casa. La Nasoni a tarda ora parla con Daniele e gli dice la sua sul rapporto con Oriana al GF Vip. “Mi dispiace vederti così sai?! Però io dico, se sei consapevole di questa cosa fai un passo indietro e basta. Ti risparmi un sacco di rotture, ti risparmi di passare per una persona che non sei, ti risparmi delle attenzioni da una persona che non ti convince troppo. Se lei non ti convince, non ti convince! Tanto le persone non cambiano, lei non cambia”, sottolinea.

La Nasoni aggiunge: “Sai cos’è che non ti porta a fidarti di questa persona? Secondo me tu sai che non potrai mai essere compreso da lei su determinati punti di vista. Guarda che è una roba importante questa. Nel senso, tu sai quanto sei stato male e non lo possono capire tutti. Ok alleggerirti e farti sentire spensierato. Ma allo stesso tempo è importante che una ragazza abbia una sensibilità rara per capirti. Puoi solo dirle ‘tesoro mio non c’è niente di sbagliato in te, però non andiamo’. Porta avanti i tuoi pensieri e i tuoi principi. Prima o poi si vede tutto”.

Oriana capisce che qualcosa è cambiato e perde la calma. Si sfoga in camera con Luca Onestini. Piange: “Questa indecisione, io mi metto nei suoi panni, questo st*onzo. Devo sentire che dice a Nicole che si è stufato, che non vuole trovarsi più in questa situazione. Io ti ho messo in questa situazione? Ma vaf*anc*lo. Vaf*anc*lo lui, i suoi pensieri, i suoi dubbi".

In salone Oriana raggiunge Dal Moro che gioca a biliardo con Martina e lo accusa. Il botta e risposta si accende.”Hai finito di prendere per il cu*o le persone?", le chiede lui. "Sei te che ogni volta che sei con me dici si sono girate le telecamere, sei al Grande Fratello no a casa tua è normale che le telecamere si girano", ribatte la 30enne. "Io ti ho sempre scelto rispetto agli altri, cosa che tu non hai fatto con me, quindi quello più inca**to sono io e non piango perché non ho voglia”, replica Daniele: "Prima non provavo niente per te, ora sì”, gli risponde Oriana.

I due si confrontano anche in camera da letto. "Tu non puoi immaginare quanto nervoso ho, non puoi immaginare. Per questo non vedo l'ora di andarmene da questo posto, ho l’ansia", le dice Daniele. "Non ce la faccio più, non sopporto più questo", lei replica. Oriana Marzoli vuole finirla qui: "Uno ci prova a farti cambiare idea ma se tutti i giorni io sento sempre questo, io mi sento spenta, sono così frustrata che non ce la faccio più… Io mi sono spenta, non sono così e non mi va di stare così”. “Io mi sono avvicinato a te perché pensavo che tu volessi giocare invece dopo ti sei inventata delle lacrime e sei diventata una storia d’amore”, le chiarisce ancora il ragazzo. La Marzoli è furiosa: “Stai tranquillo, non mi parli più finché non finisce il reality”.