Ornella Muti e la figlia Naike produttrici di cannabis: in arrivo i prodotti 'Ornella Weed'

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli diventano produttrici di cannabis. Le due a Novoli, in Salento, nella bella e florida Puglia, hanno aperto il quartier generale della Ornella Muti Salento Hemp Club, e, stando a quanto scrive Solo Lecce, stanno per arrivare sul mercato i prodotti Ornella Weed.

“Sosteneteci! Siamo in Salento con la mamma a lottare per la legalizzazione della cannabis. Negli Stati Uniti la Marijuana è super legale e quotata in borsa. Esistono centri medici che si chiamano Healing Centers dove i malati di ogni genere hanno la possibilità di avere prescrizione mediche legali da medici specializzati nelle cure con la cannabis medica. Anche in Italia esiste il Cannabis Medical Center dove tutto ciò è possibile. Ma l’informazione latita”, sottolineava Naike lo scorso luglio.

“Io e la mamma abbiamo sposato questa causa e stiamo qui in Salento per aprire l’associazione Ornella Muti Hemp Club: siamo venute a metterci il cuore l’anima e la faccia nella speranza che altri personaggi del mondo dei vip si facciano avanti senza paura! Non c’è nulla di più valoroso che sostenere chi ha bisogno”, aggiungeva sul social nel suo post, accompagnando le sue parole con uno scatto di lei e la madre nel campo dove coltivano la cannabis.

Ora tutto questo è realtà. L’associazione Ornella Muti Salento Hemp Club si batte per la legalizzazione definitiva della cannabis in Italia. L’iniziativa ha finalità commerciali con un marchio di cannabis light che, come scrive il giornale online, dovrebbe chiamarsi Ornella Weed, ma anche fini nobili, come aiutare i malati cronici con la cannabis terapeutica. Tutta la filiera della produzione, dai terreni al confezionamento, è salentina.

Ornella e Naike sono entusiaste del loro progetto. La diva 66enne e la primogenita 46enne, legatissime, si mostrano nel video che presenta la loro iniziativa imprenditoriale raggianti. “L'associazione Ornella Muti Hemp Club ha come obiettivo quello di fornire supporto ai malati e dar vita iniziative di ‘green economy’ - fanno sapere - I nostri intenti principali sono: fornire supporto ai malati, aiutandoli neo reperire in tempi brevissimi la cannabis prescritta; mettere in contatto i malati con i medici tramite il Cannabis Medical Center; allestire una sede fisica dell’associazione munita di una sala terapia, all'interno della quale i pazienti, in possesso di prescrizione medica, possano eseguire i trattamenti; creare eventi che promuovano la Cannabis Terapeutica invitando dottori, artisti ed esperti del settore cannabico; dare ai propri soci la possibilità di coltivare il CBD (ornella weed), il quale verrà pagato direttamente al coltivatore; produrre Piante ornamentali; vendere agli associati prodotti Green, certificati da noi, a prezzi scontati”.

A tutti gli iscritti e i membri dell'associazione sarà riconosciuta una tessera, sottolineano inoltre. Poi si spendono per il referendum per far sì che la cannabis diventi legale e chiedono a chi sia d’accordo con loro di apporre la propria firma.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/9/2021.