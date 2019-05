Dopo mesi di bugie e scenate televisive, ecco finalmente la confessione. Pamela Prati ha ammesso che Mark Caltagirone non esiste. La showgirl in un’intervista realizzata con ‘Verissimo’ dopo l’intervento dell’ormai ex agente Eliana Michelazzo a ‘Live – Non è la D’Urso’, ha spiegato di non aver mai incontrato, né sentito al telefono, quello che diceva essere il suo promesso sposo. “Pensavo che lo avrei incontrato il giorno delle nozze”, ha fatto sapere in lacrime.

Poi la showgirl 60enne ha addossato tutta la responsabilità di quanto successo alle sue ormai due ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. “Sono stata plagiata da loro”, ha dichiarato, nonostante solo pochi giorni fa in un video social avesse assicurato il contrario. E proprio in queste ore si è diffusa la notizia che la Perriciolo dopo l’intervista della Michelazzo a ‘Live’ si sarebbe sentita male e sarebbe stata ricoverata in ospedale. Circostanza confermata dalla stessa Eliana in una Instagram Story.