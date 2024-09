La showgirl sarda 65enne non resiste e a Storie di Donne al Bivio crolla

La sua è una famiglia numerosa, tre sorelle, Maria, Sebastiana e Caterina, e due fratelli, Giuseppe e Lorenzo

Pamela Prati si racconta a Storie di Donne al Bivio. Parla con grande emozione dell’amatissima madre, scomparsa nel 2001, di cui ogni giorno sente la mancanza. Poi in lacrime racconta in tv della malattia della sorella Sebastiana, dopo la morte del nipote. La donna ha perso il figlio. “Non è giusto, troppo dolore”, sottolinea scoppiando a piangere.

''Non è giusto, troppo dolore'': Pamela Prati in lacrime racconta in tv della malattia della sorella Sebastiana dopo la morte del nipote

La showgirl 64enne ha una famiglia numerosa a cui è molto legata. Ci sono le tre sorelle Maria, Sebastiana e Caterina e i due fratelli Giuseppe e Lorenzo. Monica Setta le chiede del rapporto con loro. Pamela svela: “La mia sorella amatissima è Sebastiana. Ha avuto il dolore lacerante di perdere suo figlio. Un dolore disumano e contro natura. Quando perdi un figlio non vivi più, il tuo cuore continua a battere ma tu non ci sei. Infatti ogni giorno io ho diviso il suo dolore con lei. Le ho detto: ‘Dallo a me, perché tu da sola non lo puoi sopportare’. E infatti lei mi ringrazia ogni giorno perché mi dice: ‘Senza di te io non ce la farei’”.

La Prati poi confida: “Le dico: “Ti prego, fallo per me, non ti abbattere”. Perché poi lei, sai, oltre a questo dolore… La vita gliene ha dato anche un altro. Ha fatto un ciclo di chemio… Non ne ho parlato dato che lei non vuole. Si è ammalata di tumore. E pure lì è stata forte. Ho cercato di trasmetterle la mia forza, le sono stata vicina tutti i giorni. Io senza di lei non ce la farei, rappresenta per me tutta la mia famiglia. C’è lei, la mia mamma, le altre mie sorelle”. Crolla, con la voce rotta dalle lacrime aggiunge: “Non è giusto troppo dolore! Basta, basta!”.

“Sebastiana adesso sta bene, sta meglio, si è curata e si sta curando, deve continuare, ma sai… - prosegue l’artista - Io sono la più piccola, ma sono sempre stata la più grande. Sono sempre stata io a prendermi cura di tutti i miei fratelli e le mie sorelle”.