''Io ero in lacrime, lui felicissimo'': Elisabetta Gregoraci racconta per la prima volta del trasferimento in collegio del figlio Nathan

Elisabetta Gregoraci a Storie di Donne al Bivio parla del figlio che ha appena lasciato Monte Carlo. Il 14enne da fine agosto frequenta il College du Léman, vicino Ginevra. Il padre Flavio Briatore ha voluto fortemente che il ragazzo si formasse in una delle scuole più prestigiose al mondo. “Io ero in lacrime, lui felicissimo”, racconta la 44enne a Monica Setta.

“Abbiamo accompagnato Nathan in collegio a Ginevra. Questa cosa l’ho vissuta non benissimo soprattutto all’inizio. E’ da poco che è andato via, qualche settimana”, racconta la showgirl calabrese.

“Durante questi mesi che abbiamo deciso di fargli fare questa esperienza. E’ un’esperienza molto bella a livello scolastico, educativa, conoscerà anche tanti ragazzi nuovi - prosegue Elisabetta - Io sai, sono donna del sud… Lo vorrei sempre accanto a me, sbagliando perché poi i figli a un certo punto devono andare. Ho scritto tante lettere a Nathan, ogni giorno. Gli ho detto: ‘Guarda, queste sono le lettere che mamma ti consegna, poi, quando avrai nostalgia potrai leggerle, le hai lì’. E invece lui sta reagendo molto bene: si trova benissimo, ha fatto amicizia, sta facendo tante cose nuove. Io ero in lacrime, lui felicissimo!”

La Gregoraci sorridendo aggiunge: “Ci vediamo il weekend, non è così rigido il distacco, poi il collegio è a un’ora da casa”. Svela anche che lavoro desidera facesse il figlio da grande. “Mi piacerebbe scegliesse lui, secondo me farà l’attore…”, sottolinea scherzosa. Nathan Falco ha capacità istrioniche. “Un po’ di tempo da diceva che voleva fare il dj, è molto appassionato di musica - continua - Ora vuole seguire le orme del papà, già parla tre lingue. Va tutto bene, deciderà lui da grande”. Sulla possibilità di un altro figlio, magari con il compagno Giulio Fratini precisa: “A me piacciono tanto i bambini, un po’ mi è dispiaciuto rimanere solo con un ragazzo… Dici che c’è tempo? Chissà… ma io sono super appagata come madre”.