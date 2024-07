Il pancione di Sara Barbieri cresce a vista d'occhio: la compagna di Fabrizio Corona si mostra in piscina in costume, guarda

La 24enne a fine dicembre darà alla luce un maschietto, il secondogenito del 50enne

Sara Barbieri si lascia ammirare dal suo uomo, che apprezza le forme da mamma della giovanissima fidanzata. Il pancione cresce a vista d’occhio. La compagna di Fabrizio Corona si mostra in costume in piscina: indossa un intero. La modella e il 50enne si stanno godendo le vacanze in Sicilia: l’imprenditore ha affittato una lussuosissima villa con panorama mozzafiato a Noto.

La Barbieri si accarezza il ventre arrotondato. Fabrizio lo bacia teneramente: è entusiasta per l’arrivo del secondogenito, un altro maschietto. Avrebbe desiderato una femminuccia, ma il destino gli ha regalato un fiocco celeste. E’ già padre di Carlos Maria, avuto dall’ex moglie Nina Moric, ora 21enne.

Sara non vede l’ora di conoscere il figlioletto: lo darà alla luce a fine dicembre. Per lei il 2025 inizierà da mamma. Insieme a Fabrizio da circa due anni, ha trovato, nonostante la forte differenza d’età, stabilità sentimentale accanto a un uomo così al centro dei riflettori, nel bene e nel male.

Lui, ex re dei paparazzi, ma sempre attivo nel mondo del gossip, si sente finalmente libero e in pace con se stesso e il mondo. Condividendo una foto con la donna che ha accanto, a metà luglio ha scritto: “Poi capita così all’improvviso che ti innamori e l’amore porta con se tante cose... Essere padre, ancora, in questa nuova vita. Nessuno potrà mai capire come funziona il nostro universo. Aspettiamo un figlio, aspettiamo il futuro, lo accoglieremo a braccia aperte, una nuova vita... La bellezza deve essere anche e soprattutto consapevolezza. Intanto è estate… Un’altra splendida estate di libertà”.