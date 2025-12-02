Samira Lui de ‘La Ruota della Fortuna’ col futuro sposo Luigi Punzo a Roma per un weekend prenatalizio: rare foto insieme

In coppia partecipano al Christmas Lab organizzato dalla event and wedding planner Erika Morgera

I due, 27 anni, presto diranno di sì, secondo quanto rivelato dal settimanale Diva e Donna

Sono una coppia da ben sette anni e presto diranno di sì, anche se non hanno ancora reso nota la data del matrimonio, come annunciato dal settimanale Diva e Donna a fine ottobre. Samira Lui, volto de La Ruota della Fortuna, il quiz show condotto da Gerry Scotti che fa ascolti da record su Canale 5, col futuro sposo Luigi Punzo si regalano un weekend prenatalizio a Roma.

I due partecipano con entusiasmo al Christmas Lab organizzato dalla event and wedding planner Erika Morgera e dal compagno Riccardo Ruchetta. La 43enne, che ha curato le nozze di Chiara Nasti con Mattia Zaccagni e tanti altri fiori d’arancio vip, ha dato vita alla seconda edizione del corso per realizzare allestimenti a tema natalizio. Ha chiesto a Samira di partecipare da madrina e la ragazza, ex Grande Fratello nel 2023, ha accettato con grande entusiasmo, coinvolgendo pure il suo Luigi a seguirla.

La Lui e Punzo vivono a Milano: lei è nata a Udine lui, modello e un luxury concierge, è di Napoli. Insieme a Villa Dino, splendida dimora in via Appia Antica nella Capitale, si sono cimentati nella realizzazione di cadeaux di Natale e biscotti personalizzati. Poi hanno posato accanto all’Albero ‘vicini, vicini’.

“Ci siamo conosciuti a Formentera: io ero in vacanza, lui organizzava eventi", ha raccontato la showgirl a Oggi parlando del fidanzato. E ha aggiunto: “E' stato un colpo di fulmine: era giugno, sarei dovuta rimanere una settimana, sono rimasta lì tutta l’estate. E’ un ragazzo d'oro, mi fa sentire amata, mi fa ridere. Tra di noi c'è rispetto, mai gelosia né possessività. La persona che sposerò penso di averla trovata, anzi ne sono sicura”.