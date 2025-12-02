''Andrea è fantastica, farò di tutto per sempre per farle tornare il sorriso'': Nikita Perotti si sbottona sulla Delogu

L’insegnante di Ballando con le Stelle usa parole tenerissime per la sua “allieva”

Nikita dopo il grave lutto di Andrea le è stato accanto con grande affetto

Ora fa sapere che farà “per sempre” di tutto per cercare di farle tornare il sorriso

“Io ho già vinto il giorno in cui l’ho incontrata”, ha affermato

Nikita Perotti ha usato parole dolcissime per descrivere il suo rapporto con Andrea Delogu.

Il maestro di “Ballando con le Stelle” è stato ospite de “La Volta Buona” lunedì 1 dicembre. Qui ha raccontato come ha affrontato il lutto della conduttrice 43enne che sta accompagnando nel percorso del talent di Rai1.

Nikita Perotti parla con parole di grande affetto di Andrea Delogu a "La Volta Buona"

Andrea ha infatti perso alla fine di ottobre il fratello Evan, morto a soli 18 anni in un incidente in moto. Nikita è andato al funerale in rappresentanza del programma di Rai1.

“Non è facile però io questo l’ho fatto perché ci tengo tantissimo ad Andrea. Mi ritengo io fortunato ad averla, non il contrario, perché lei mi sta insegnando tanto, tantissimo”, ha detto. “Mi sentivo in dovere di stare con lei perché io avevo bisogno di stare con lei”, ha aggiunto.

I due, nonostante la differenza d'età, hanno stretto un legame molto forte

Poi ha continuato con parole di grande ammirazione: “Per me è una persona fantastica, magnifica, bellissima e farò di tutto e per sempre per farle tornare il sorriso in qualsiasi momento”.

Gli è stato domandato se punti alla vittoria nella trasmissione di Milly Carlucci: “Io come sportivo certo penso sempre ad arrivare alla vetta”.

Poi però ha sottolineato di aver “già vinto” proprio nel momento in cui ha incontrato Andrea.

Nikita ha affermato che farà per sempre di tutto per far tornare il sorriso ad Andrea

“Però per essere anche onesto da un altro punto di vista, per tutto quello che sta facendo Andrea, per l’impegno che ci sta mettendo, per quello che ha passato, secondo me se lo merita tantissimo. Perché io alla fine ho già vinto il giorno in cui l’ho incontrata”, ha affermato.

Parole tenerissime che gli sono valse i complimenti di tutto lo studio del programma di Caterina Balivo.