''E' stato bello'': Stefania Sandrelli torna a parlare di quando fece l’amore dentro la Basilica di San Pietro, rivela con chi ebbe quel rapporto intimo

L’attrice, oggi 79 anni, è una delle ospiti dell’ultima puntata di “Belve”

Con la Fagnani è tornata a parlare di quando fece l’amore dentro la Basilica di San Pietro

Ha svelato l’identità dell’uomo con cui ebbe quel rapporto: Gino Paoli

Stefania Sandrelli è tornata a parlare del rapporto intimo avuto dentro la Basilica di San Pietro.

L’attrice icona del cinema italiano, oggi 79enne, lo ha detto a Francesca Fagnani a “Belve”.

In una clip di anteprima dell’intervista che andrà in onda martedì 2 dicembre in prima serata su Rai2, la conduttrice ha ricordato alla Sandrelli di quando “ha raccontato di aver fatto l’amore in cima alla Basilica di San Pietro, prima di arrivare sulla Cupola, a metà scala”. Ha detto “c’eravamo solo noi e ne abbiamo approfittato”.

Stefania Sandrelli, 79 anni, torna a parlare di quando fece l'amore nella Basilica di San Pietro e rivela chi è l'uomo con cui ebbe quel rapporto: Gino Paoli

“Però non lo dire al Papa”, ha replicato Stefania. “E’ stato bello sai…”, ha poi aggiunto.

Quando le è stato domandato chi sia il “fortunato”, ha risposto: “Il solito…”. Ovvero Gino Paoli, ha confermato.

“Ci siamo levati parecchie soddisfazioni. Presto e bene”, ha continuato. La Fagnani le ha allora chiesto se dopo Gino Paoli si sia “annoiata”. Assolutamente no. “Io non c’ho mica rinunciato mai a quelle robine lì…”, la chiosa.