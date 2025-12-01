''Ho rifiutato anche se mi avrebbero fatto comodo'': Alena Seredova rivela quanti soldi le offrirono per parlare della fine del matrimonio con Buffon

L’ex modella e volto tv di origini ceche lo ha raccontato a “Il Secolo XIX”

Aveva già rivelato di aver scoperto del tradimento dell’ex marito dai giornali

Adesso ha svelato l’offerta a cinque zeri ricevuta per parlarne pubblicamente

Alena Seredova ha rivelato di aver ricevuto un’offerta di denaro davvero consistente per parlare pubblicamente della fine della relazione con Gigi Buffon.

L’ex modella e volto tv, 47 anni, lo ha detto a “Il Secolo XIX” in un’intervista schietta.

Dopo la fine del matrimonio con l’ex portiere azzurro, durato dal 2011 al 2014 e da cui sono nati i figli Louis Thomas e David Lee, le furono offerti ben “100mila euro”, ha svelato.

Alena Seredova, 47 anni, ha rivelato di aver ricevuto un'offerta da 100mila euro per parlare pubblicamente della fine del matrimonio con Buffon dopo che esplose il caso oltre 10 anni fa

Ha aggiunto: “Non le dirò chi. Ho rifiutato e non perché non mi avrebbero fatto comodo: ho preferito dare valore alla serenità dei miei figli e mia”.

Alena in passato aveva raccontato di aver scoperto del tradimento di Buffon dai giornali, quando furono pubblicate le foto paparazzate di Gigi con Ilaria D’Amico.

Oggi però Alena ha ritrovato l’amore con Alessandro Nasi, sposato nel 2023. Prima di lasciarsi andare alla conoscenza con il manager torinese, lei però impiegò molto tempo: “Ci ho messo tanto per decidere che potesse andare bene. A Torino mi chiamavano ‘il dobermann’: mi sentivo gli occhi di tutti addosso e non permettevo a nessuno di avvicinarsi”.

Alena con l'attuale marito Alessandro Nasi

Ha poi parlato del primogenito Louis Thomas, che compirà 18 anni a fine dicembre. Il ragazzo due anni fa ha lasciato la casa di famiglia per trasferirsi a vivere da solo in un’altra regione per inseguire il sogno di diventare un calciatore.

“Aveva 15 anni, sono due anni che siamo lontani. E se ne parlo sento una stretta forte di nostalgia. Piango ancora ogni volta che riparte. Quando i miei ragazzi erano bambini li ho sempre portati con me. Man mano che diventavano grandi però mi sono ricordata della libertà che mi diedero i miei genitori per farmi inseguire i miei sogni. Il patto era: ‘Vai pure, ma non tradire la nostra fiducia’”, ha fatto sapere.

Alena ha anche una figlia femmina, Vivienne, avuta nel 2020 dall’amore con Nasi.