Ospite di “E’ sempre Mezzogiorno”, la showgirl argentina parla dei figli e dell’ex Stefano De Martino

La conduttrice le chiede dei rumor su di lei al timone della prossima Isola dei Famosi e la la 41enne…

Belen Rodriguez arriva da ospite a “E’ sempre mezzogiorno”, su Rai1. In tv ad Antonella Clerici svela di essere single da due anni. “Questo è un evento!”, ironizza.

''Questo è un evento'': Belen Rodriguez in tv svela ad Antonella Clerici di essere single da due anni

La padrona di casa mette a suo agio l’argentina che definisce “libera e bella”, Belen si apre e confida: “Beh, diciamo di sì, due anni single ragazzi, un applauso, questo è un evento". “Ma per tua volontà, diciamo anche questo, perché sennò sembra che una come te da sola sia una cosa fuori dal normale”, commenta Antonella.

La 62enne le domanda se sia in cerca di un nuovo amore, l’argentina 41enne sorride e ammette: “Non si trova niente. Poi non è che sto cercando il fidanzato, sto bene così”. “Perché bisogna frequentare delle persone fuori dall’ordinario. Perché se tu vedi sempre la stessa gente, il giro è quello lì, quindi conosci sempre le stesse persone. Invece bisogna viaggiare, conoscere, vedere e si incontrano della gente, delle persone nuove”, la sprona la Clerici

La Rodriguez parla dei suoi due figli, Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino, e Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese, 13 e 4 anni. “Sono severa e devo dire che ho fatto un buon lavoro, perché i miei figli sono educati, intelligenti e sensibili. Santiago è un pochettino di più sensibile, anche perché è un nerd. Lui sa tutto ed è protettivo con la sorella. L’altra invece è un’esplosione di energia”. Poi pare tirare una frecciatina al conduttrice di Affari Tuoi e, a proposito del maschio, dice: "Ha preso tutto da me”. La presentatrice chiede: “Ma qualcosa dal papà...?”. Belen così ammette: “Qualcosa? E’ uguale, ma il carattere è assolutamente il mio!”.

Ospite di “E’ sempre Mezzogiorno”, la showgirl argentina parla dei figli e dell’ex Stefano De Martino

La chiacchierata prosegue. Si affronta il tema pubblico e la percezione che hanno di lei. “Quello che io faccio, è comunque è un personaggio. Nel senso, io indosso un po’ la tuta, vado nei programmi e cerco di portare felicità. E’ il nostro lavoro, anche se noi non siamo proprio in formissima. In vent’anni di carriera quello che forse non si sono resi conto è che comunque io sono molto fragile. Molto fragile, sono una bella spugnetta. Sono abituata a dare tanto e a innalzare le persone a cui voglio bene, lo faccio veramente col cuore e non è uno sforzo, alla fine non è un peso. Tante volte poi non ho ricevuto indietro quello che ho dato. A volte mi hanno fatto male”, rivela.

Oggi lei rifugge dagli schemi imposti dallo starsystem: “Io credo che non possiamo essere performanti. Questa società ci obbliga a essere sempre al top, a viaggiare, a vedere i posti, bisogna sempre essere perfetti. Non credo che sia la verità, perché la vita non è perfetta, è fatta di alti e bassi. E’ interessante avere dei momenti no e rimanere in quei momenti, attraversarli. Solo così si impara e si diventa più forti. Non bisogna evitarli, altrimenti poi come le risolvi?”.

La Clerici le domanda se sia vero che condurrà l’Isola dei Famosi, come si sussurra, Belen replica: “Mi piacerebbe molto perché l’ho fatta e capisco benissimo i meccanismi, quindi mi piacerebbe tanto. Poi si vedrà, spero”.