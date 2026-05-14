Due anni fa ha deciso di mettersi sotto stretto regime alimentare per il suo Elettraton Tour e…

La cantante 31enne è stata anche attaccata duramente sui social per il fisico più snello e scolpito

Elettra Lamborghini, al timone della telecronaca dell'Eurovision 2026 con Gabriele Corsi, sulle pagine di Chi torna sul suo dimagrimento e cambiamento fisico rispetto al passato e ammette: “Forse ho esagerato”. Due anni fa ha deciso di mettersi sotto stretto regime alimentare per il suo Elettraton Tour e farsi trovare pronta, così ha perso peso.

''Forse ho esagerato'': Elettra Lamborghini torna sul suo dimagrimento e cambiamento fisico rispetto al passato

“Due anni fa ho fatto il mio Elettraton Tour e mi son messa a dieta perché volevo arrivare pronta. Forse ho esagerato perché, durante i vari concerti, faceva caldo e bruciavo tanto. Ma avrò perso al massimo quattro chili”, racconta la cantante. L’ereditiera 31enne è stata duramente attaccata da alcuni sui social per il fisico più snello e scolpito. “Pensa che una persona mi ha scritto sui social: ‘Ah ma hai il sedere piatto’. Io l'ho presa sul ridere e gli ho risposto: ‘L'unica cosa che ho piatta è la pancia'. E lui ha cancellato il commento”, ironizza.

Due anni fa ha deciso di mettersi sotto stretto regime alimentare per il suo Elettraton Tour e…

A dicembre scorso Elettra era stata anche protagonista di una polemica con la fitness coach Eliska che aveva definito il suo fisico “non armonico”. Lei era sbottata: “Ma come ti permetti a dire che il mio corpo non è armonico, chi diavolo sei tu per dire ciò, mi conosci?! Cosa diavolo ne sai che mi alleno 2 volte al giorno tutti i santi giorni. Che competenze hai per dire tutte queste caz*ate, sentiamo?!”. Accusata di aver fatto la liposuzione, aveva controbattuto: “Se l’avessi fatta sarei piena di cicatrici, me ne vedi qualcuna?”. Poi aveva cancellato il commento.