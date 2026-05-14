Il 42enne replica alle affermazioni della 37enne: l’accusa di essere stata lei a tradire

Stando all’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe stata lei a rovinare il suo rapporto con Maria De Filippi

Nel 2012 l’amore era sbocciato a Uomini e Donne e sembrava per sempre. Le nozze erano arrivate nel 2016, poi l’addio nel 2020. I due devono ancora divorziare, ma non corre buon sangue, dato che si parlano solo attraverso i legali. Cristian Gallella sui social va contro l’ex moglie Tara Gabrieletto dopo le affermazioni della 37enne, intervistata da Fanpage.

''Ho scoperto una relazione con un certo ‘Marco’'': Cristian Gallella sui social va contro l’ex moglie Tara Gabrieletto

Lei, ora legata a Vincenzo Alesiani, ha svelato di aver lasciato il marito dopo aver scoperto il suo tradimento. Il 42enne l’accusa di essere stata lei a tradire. In un post nelle Storie scrive: “Ho scoperto una relazione con un certo ‘Marco’”.

“Leggo con un certo stupore le recenti dichiarazioni della mia ex moglie, nelle quali vengo descritto come un uomo ‘senza valori’, mentre lei sarebbe stata una vittima impeccabile - esordisce Gallella - Giusto allora specificare qualche dettaglio che, evidentemente, è stato dimenticato”. Fa un elenco delle presunte ‘colpe’ della Gabrieletto.

“Il giorno della ‘scelta’ alla stazione di Vicenza, un certo Nicola attendeva il ritorno della sua fidanzata con un mazzo di fiori in mano... la stessa donna che pochi minuti prima aveva detto ‘si’ a me davanti a tutta Italia”, confida, tornando indietro al 2012 e la scelta fatta a Uomini e Donne.

Il 42enne replica alle affermazioni della 37enne: l’accusa di essere stata lei a tradire. Il post

Cristian aggiunge: “Negli anni successivi sono stati portati avanti comportamenti e dinamiche poco trasparenti che hanno inevitabilmente rovinato anche il mio rapporto con Maria (De Filippi, ndr), donna che io personalmente ho sempre stimato e rispettato, il tutto fatto alle mie spalle e a mia insaputa…”.

Poi l’uomo lancia il suo scoop: “La fine del nostro matrimonio è arrivata quando io ho scoperto la sua relazione con un certo ‘Marco’”. E conclude: “Potrei dire molto altro, ma preferisco fermarmi qui e mantenere un minimo di eleganza. Sentire oggi parlare di ‘valori’ fa sorridere parecchio.. altro che Falsissimo”.