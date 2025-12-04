Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano il secondo figlio: ecco l'annuncio ironico

Arriva e un fratellino per la piccola Ginevra che a luglio ha compiuto 2 anni

La coppia ha scelto di comunicarlo con un video divertente

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta annunciano l’arrivo del secondo figlio con un video super ironico. La 27enne è di nuovo incinta.

Natalia Paragoni è incinta per la seconda volta

Dopo settimane di rumors la coppia ha pubblicato un video su Instagram in cui Andrea cucina diverse pietanze per Natalia in preda alle voglie e, solo alla fine del filmato, l'influencer mostra il pancione a tutti i loro follower. "Voglia [vò|glia], s.f.: desiderio improvviso di cibi o bevande particolari, tipico delle donne in stato di gravidanza", si legge nella didascalia del post. Per la coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, è il secondo figlio dopo la nascita di Ginevra nel luglio del 2023.

Andrea Zelletta nel video asseconda le voglie della compagna

L'ecografia della coppia

Il deejay 32enne aveva raccontato le emozioni della nascita della primogenita: "Ho assistito a tutto ed è stata l'esperienza più bella della mia vita, unica. Ho tagliato anche il cordone ombelicale’’.