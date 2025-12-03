Funerale Pietrangeli: il dolore dell’ex Licia Colò e perché c’era anche Alberto di Monaco, foto

Si sono svolti a Roma oggi, 3 dicembre i funerali della leggenda del tennis italiano

A dare un ultimo saluto a Pietrangeli, morto a 92 anni il primo dicembre, familiari e amici

C’era anche la ex Licia Colò e, a sorpresa, il Principe Alberto di Monaco

Si è svolto oggi a Roma il funerale di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis che si è spenta il primo dicembre a 92 anni.

Le esequie si sono svolte nella chiesa Santa Maria della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio. Oltre ai familiari più stretti, tanti amici e anche alcuni fan hanno voluto essere presenti.

Non poteva mancare una delle donne più importanti della sua vita, la conduttrice Licia Colò. I due erano stati fidanzati per 7 anni, dal 1987 al 1994, e all'epoca la loro storia fece molto scalpore per via di una importante differenza d'età: lui aveva infatti 54 anni e lei 24.

Ai microfoni de “La Volta Buona”, la 62enne ha detto: “Lascia un grande vuoto. Una nipotina meravigliosa che si chiama Nicole Pietrangeli. Lascia la sua storia che continuerà ad essere ricordata”.

“Un difetto? Poteva essere quella che molti definivano la sua arroganza, per me era anche il suo pregio, perché era uno tosto che diceva quello che diceva con convinzione andando contro corrente. Aveva molti amici ma anche tanti nemici e in questa società significa avere coraggio anche perché aveva quasi sempre ragione a mio avviso”, ha aggiunto.

A sorpresa – visto che nessuno si aspettava di vederlo – è arrivato a Roma da Monte Carlo anche il Principe Alberto di Monaco.

I due erano molto legati, Pietrangeli era stato il primo maestro di tennis di Alberto, che sempre a “La Volta Buona” ha raccontato un po’ del loro rapporto in un italiano impeccabile.

“Era soprattutto un amico di famiglia. Da tanti anni ci vedevamo non solo qui a Roma, ma anche a Montecarlo, a Parigi. Era un uomo veramente splendido”, ha affermato. “Ci tenevo molto ad esserci, rappresento anche la famiglia, sono molto commosso”, ha aggiunto.

“Era sempre presente in momenti importanti della mia vita”, ha sottolineato il principe monegasco.