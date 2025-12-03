''Un mese di te'': Roberta Morise celebra il figlio Geremia pubblicando le foto inedite prima e dopo il parto

Il secondogenito della conduttrice è venuto al mondo il 3 novembre scorso

Roberta Morise celebra il figlio Geremia pubblicando le foto inedite prima e dopo il parto, avvenuto lo scorso 3 novembre, quando ha tenuto tra le braccia la prima volta il piccolo. “Un mese di te”, scrive la 39enne.

"Un mese di te piccolo amore di mamma. Sei tutto quello che ho sempre desiderato…atteso. Mi hai regalato una nuova vita. Grazie Geremia”, svela la presentatrice. E’ raggiante per l’arrivo del secondogenito. Lei e il marito 46enne Enrico Bartolini, famoso chef pluristellato, sono già genitori di Gianmaria, venuto al mondo il 24 maggio 2024.

Roberta svela ai follower nelle sue Storie il momento in cui, in piedi, danzava, poco prima del travaglio, ancora vestita col pancione. Poi il momento della nascita del neonato, in sala parto. La carrellata di scatti si interrompe con una foto in cui lei è con entrambi i figli. “Vi amo”, sottolinea.

La Morise all’inizio della seconda gestazione aveva confidato che non si aspettava di rimanere incinta così presto dopo la prima gravidanza. E' rimasta spiazzata, impaurita dall’impegno raddoppiato con i bebè, immediatamente dopo, però, la gioia per la cicogna ha preso il sopravvento, travolgendola. In questi giorni si sta godendo ogni istante con i bimbi, preparandosi alle prossime festività, ormai alle porte. Per il lavoro in tv ci sarà tempo, ma tornerà.