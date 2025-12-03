Andrea Damante ed Elisa Visari: la prima volta in montagna col figlio Liam, le immagini

L’ex tronista 35enne e l’attrice 24enne portano il bimbo sulle Dolomiti

E’ la prima volta in montagna col figlio Liam, venuto al mondo lo scorso 12 settembre. Andrea Damante si prende una pausa tutta in famiglia con Elisa Visari e il piccolo. L'ex tronista di Uomini e Donne 35enne e l’attrice 24enne portano il bimbo sulle Dolomiti. I tre alloggiano nel suggestivo Hotel Tirler, l’eco albergo nel cuore dell’Alpe di Siusi, un 4 stelle lusso.

Damante è un padre amorevole col piccolo tra le braccia: porta il bebè, circondato dalla neve, nel marsupio. Intorno a lui la natura incontaminata. L’Alpe di Siusi in Alto Adige è una meta amatissima dalla coppia. Da lì ammirano i panorami della Val Gardena, ‘protetti’ dalla mole imponente del Sasso Piatto. Si trovano in località Saltria: l’hotel è adagiato sul fianco della collina.

Andrea ed Elisa sono grati per il piccolo, che seguono per la maggior parte del tempo, lavoro permettendo. Lei aveva raccontato, parlando della scoperta della gravidanza: “Gliel’ho detto subito, abbiamo fatto il test insieme. All’inizio pensavo fosse una bambina, ma quando ho scoperto che era un maschietto ho provato una felicità indescrivibile”. E aveva aggiunto: “Con la giusta organizzazione, anche il lavoro non sarà un problema”.

Lui, dj affermato, come svelato in un post, pensa che lei gli abbia “salvato la vita”. L’ex di Giulia De Lellis con la giovane fidanzata ha trovato la stabilità che cercava.