''Mi piacerebbe abitare lì'': Federica Panicucci ha comprato la casa che sognava da bambina

La conduttrice lo rivela: da piccola la guardava dalla finestra e desiderava stare lì

La 58enne parla dell’amore per il compagno Marco Bacini e i due figli di 10 e 18 anni avuti dall’ex Fargetta

Dal 2009 al timone di Mattino Cinque, presenterà tre prime serate su Canale 5 giovedì 4 dicembre, poi il 25 dicembre e il 31, per la diretta di Capodanno. Federica Panicucci è appagata dal suo lavoro e non solo. Anche il privato la soddisfa. A Chi svela che ha comprato la casa che sognava da bambina. Vive lì ormai da molti anni, nel centro di Milano: un attico da urlo con ascensore che arriva direttamente nel salone. E' arredato in stile minimal e ha un terrazzo su due livelli che domina la città. Da piccola la guardava dalla finestra del suo appartamento e diceva: “Mi piacerebbe abitare lì”.

“Ricordo che guardavo quel palazzo e dicevo: ‘Mi piacerebbe un giorno abitare lì’. E poi il caso ha voluto che, un giorno, vedessi un annuncio sulle pagine di un quotidiano. Era proprio quella casa. Mi piace pensare che, quando desideri qualcosa fortemente, in qualunque campo, puoi raggiungerla con impegno, dedizione e forza di volontà”, confida la conduttrice 58enne.

Federica il prossimo anno celebrerà i 10 anni d’amore con l’imprenditore Marco Bacini, 49 anni. Quando le si domanda cosa gli piaccia di lui, confida: “Tutto. E’ un uomo risolto, adulto. Il nostro è un rapporto solido, bello, intenso, stretto. Parliamo moltissimo, abbiamo un continuo confronto”

Mamma di Sofia e Mattia, rispettivamente 20 e 18 anni, avuti dall’ex marito Mario Fargetta, la Panicucci si augura di aver fatto un ottimo lavoro con loro. Spiega: “Vivo la preoccupazione che accomuna ogni genitore per quello che è il mondo di oggi. E sento di poter dire di aver trasmesso ai miei figli responsabilità, correttezza, rispetto, il fatto di poter distinguere il bene dal male. Ho fornito loro gli strumenti per camminare da soli. Anche se li tengo sempre d’occhio”.