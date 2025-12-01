''Belen, ti ho vista indifesa e confusa, la vita è bastarda con tutti'': le parole della Littizzetto dopo l’incidente sul palco della Rodriguez

Luciana ha voluto mandare un messaggio di supporto e affetto alla showgirl argentina

Domenica 23 novembre infatti Belen è stata protagonista di un episodio che ha destato preoccupazione

Sul palco di Vanity Fair Stories è apparsa confusa e spaesata, aveva preso diversi tranquillanti

Belen Rodriguez ha ricevuto un messaggio di supporto e affetto da Luciana Littizzetto dopo quello che le è successo due domeniche fa sul palco di Vanity Fair Stories a Milano.

La showgirl argentina, 41 anni, è apparsa infatti confusa e ha destato preoccupazione. Ha poi chiarito che la causa di quel “rincoglionimento” (come lo ha definito poi lei stessa) erano dei tranquillanti presi dopo aver avuto un attacco di panico.

Il volto tv 61enne ha mandato un messaggio di supporto a Belen durante la puntata di ieri, domenica 30 novembre, di "Che Tempo Che Fa"

Se qualcuno in tv ha detto che forse la Rodriguez avrebbe dovuto rinunciare all’intervista all’evento del magazine date le sue condizioni, dallo studio di “Che Tempo Che Fa” Luciana ha attaccato chi ha preso in giro Belen per quanto accaduto. L’ha poi invitata a prendersi cura di sé stessa, sottolineando che gli artisti spesso sono fragili e i problemi psicologici non sono problemi di serie B.

Ha detto: “Ti ho vista sul palco così delicata e fragile nella tua fatica di vivere, indifesa e confusa, lì ad aspettare il suono del gong sperando di arrivare in piedi alla fine del round”.

Belen sul palco di Vanity Fair Stories è apparsa confusa e spaesata, ha poi spiegato di aver preso diversi tranquillanti dopo aver avuto un attacco di panico, ma di aver comunque deciso di mantenere l'impegno e quindi presentarsi all'evento

“Non mi interessa cosa avevi preso per stare così. Mi interessa solo dirti che succede, che tutti prima o poi nella vita sono caduti o cadranno e che quando si ammala l’anima fai fatica a curarla. Il vero scandalo è che un attacco di panico faccia ancora notizia”, ha aggiunto.

“Siamo diventati una società che quando inciampi ti insulta e non ti aiuta a rialzarti. Non so se siamo sempre stati così cattivi o se lo siamo diventati, ma di sicuro poter dire la nostra ogni cinque minuti ha innaffiato la pianta marcia dell’odio. Se poi la vita ti ha baciato – e nel tuo caso Belen, ti ha proprio limonato – per i giudici del web allora non hai diritto ad avere problemi, pensano che la bellezza e i soldi ti preservino da ogni difficoltà. Invece non è così, la vita è bastarda con tutti e gli artisti sono fragili come i gusci di uova fresca”, ha continuato.

“C’è una regola nella vita imprescindibile: quando uno è a terra non lo prendi a calci. E i problemi psicologici non sono problemi di serie B, non esistono problemi di seria A, B o C. Esistono solo le persone che stanno male, con i loro dolori nel corpo, nella testa, nell’anima”, ha proseguito.

E ancora: “Tu Belen l’altro giorno hai tolto il filtro e hai mostrato solo la pelle. Ora che ti sei messa a nudo prenditi del tempo. Occupati di te. Sei tu la tua priorità”.

“Ti vogliamo bene”, ha concluso.

Ha anche detto di aspettarla proprio a “Che Tempo Che Fa”. Si ipotizza quindi che in un futuro relativamente prossimo possa esserci proprio un’intervista a Belen nel salotto tv di Fabio Fazio.