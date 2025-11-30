''Va fatto in tempi rapidi'': Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez pensano già al secondo figlio a poco più di un mese dalla nascita di Clarita

La coppia ha avuto la sua primogenita lo scorso 15 ottobre

Ospiti di “Verissimo” hanno rivelato di pensare già al secondo figlio

Nacho vorrebbe che arrivasse in tempi rapidi per non far avere molti anni di differenza tra i due

Cecilia ha ammesso che vorrebbe avere in tutto tre figli

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pensano già al secondo figlio. E non vorrebbero aspettare troppo per far spiccare nuovamente il volo alla cicogna.

La coppia lo ha rivelato a “Verissimo”, dove ha rilasciato una lunga intervista congiunta, la prima in tv dopo la nascita della piccola Clara Isabel, venuta al mondo lo scorso 15 ottobre.

“Come tutte le cose belle si è fatta attendere e desiderare molto. Le difficoltà sono state soddisfatte dal suo arrivo che è stato qualcosa di travolgente”, ha affermato il 33enne facendo riferimento alle difficoltà nel concepimento.

Clarita è infatti nata tramite fecondazione assistita dopo cinque anni di tentativi in modo naturale. “Ho temuto tante volte che non arrivasse questo momento”, ha aggiunto commuovendosi la 35enne argentina.

Quando si è parlato della possibilità di avere presto un secondo figlio (Cecilia vorrebbe averne tre in tutto), lei ha detto: “Se ci penso, al parto direi subito di sì, alla gravidanza insomma… un po’ lunga, anche se è stata una bellissima gravidanza”.

Cecilia si è commossa parlando della sua prima maternità

Ignazio sembra determinato a non far passare troppo tempo: “Secondo me va fatto in tempi rapidi […] Il tempo di riprendersi un attimo poi…”.

“Ho bisogno di dare le giuste attenzioni a ognuno, quindi se lo facciamo subito subito, poi povera Clarita…”, ha sottolineato Cecilia.

Moser vorrebbe che i suoi figli avessero circa un paio d’anni di differenza, quindi tra un annetto bisognerebbe far effettivamente spiccare il volo nuovamente alla cicogna.

Nel frattempo Clarita cresce a vista d’occhio. “E’ nata 3 chili e 100 e oggi a un mese e qualche giorno è già cinque chili”, ha rivelato lui.

Cecilia ha anche affermato che l’arrivo della piccola ha portato nuova armonia in casa. Con la sorella Belen nella prima metà dell’anno c’era stato un litigio.

“Vengono molto più spesso a casa. Lei ogni volta che la vede, la prende subito in braccio”, ha affermato. “Abbiamo fatto pace. Avevamo litigato come tutte le sorelle”. E ancora: “L’arrivo di Clara ci ha aiutato tanto. Lei è molto più spesso a casa mia. Casa mia è il punto d’incontro della famiglia. Vogliono tutti venire a casa mia”.

Infine Ignazio ha spiegato di pensare che toccherà a lui fare il genitore “più severo” della coppia, visto che non vede bene Cecilia nel ruolo di chi sgrida e detta regole.