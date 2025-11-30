Carlo Conti annuncia in diretta i Big in gara a Sanremo 2026: da Elettra Lamborghini a Fedez con Masini, ecco chi c’è

Il conduttore 64enne ha condiviso la lista dei cantanti che saranno sull’Ariston a febbraio

Ecco chi ci sarà tra i 30 Big: Fedez con Marco Masini, Elettra Lamborghini e…

Carlo Conti è tornato in diretta nell’edizione delle 13:30 del Tg1 di oggi, domenica 20 novembre, per il tradizionale annuncio dei cantanti in gara a Sanremo 2026. Il Festival è ormai vicino: si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, riportando sul palco dell’Ariston un cast particolarmente ricco.

Anche quest’anno saranno presenti le Nuove Proposte, ma i loro nomi verranno rivelati soltanto dopo la finale di Sanremo Giovani, prevista per il 14 dicembre su Rai1. Intanto, il direttore artistico ha confermato che i Big in gara saranno 30.

Carlo Conti annuncia i Big in gara a Sanremo 2026 al Tg1 di domenica 30 novembre

Il numero riflette le previsioni emerse nei mesi scorsi, durante i quali Conti ha ascoltato centinaia di brani arrivati da artisti di ogni genere. Molti i nomi circolati prima dell’annuncio ufficiale, insieme a indiscrezioni su possibili rinunce da parte di chi negli ultimi anni aveva già calcato l’Ariston.

Screenshot

Conti ha definito il parterre di questa edizione “variegato”, evidenziando la presenza di profili differenti e stili musicali capaci di rappresentare la varietà della scena italiana contemporanea.

Ecco la lista completa dei 30 Big in gara a Sanremo 2026:

1. Tommaso Paradiso

2. Chiello

3. Serena Brancale

4. Fulminacci

5. Ditonellapiaga

6. Fedez e Masini

7. Leo Gassmann

8. Sayf

9. Arisa

10. Tredici Pietro

11. Sal Da Vinci

12. Samurai Jay

13. Malika Ayane

14. Luché

15. Raf

16. Bambole di Pezza

17. Ermal Meta

18. Nayt

19. Elettra Lamborghini

20. Michele Bravi

21. J-Ax

22. Enrico Nigiotti

23. Maria Antonietta e Colombre

24. Francesco Renga

25. Mara Sattei

26. LDA e Aka7ven

27. Dargen D’Amico

28. Levante

29. Eddie Brock

30. Patty Pravo