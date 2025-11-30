Carlo Conti annuncia in diretta i Big in gara a Sanremo 2026: da Elettra Lamborghini a Fedez con Masini, ecco chi c’è

- Il conduttore 64enne ha condiviso la lista dei cantanti che saranno sull’Ariston a febbraio
- Ecco chi ci sarà tra i 30 Big: Fedez con Marco Masini, Elettra Lamborghini e…
Carlo Conti è tornato in diretta nell’edizione delle 13:30 del Tg1 di oggi, domenica 20 novembre, per il tradizionale annuncio dei cantanti in gara a Sanremo 2026. Il Festival è ormai vicino: si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, riportando sul palco dell’Ariston un cast particolarmente ricco.
Anche quest’anno saranno presenti le Nuove Proposte, ma i loro nomi verranno rivelati soltanto dopo la finale di Sanremo Giovani, prevista per il 14 dicembre su Rai1. Intanto, il direttore artistico ha confermato che i Big in gara saranno 30.
Il numero riflette le previsioni emerse nei mesi scorsi, durante i quali Conti ha ascoltato centinaia di brani arrivati da artisti di ogni genere. Molti i nomi circolati prima dell’annuncio ufficiale, insieme a indiscrezioni su possibili rinunce da parte di chi negli ultimi anni aveva già calcato l’Ariston.
Conti ha definito il parterre di questa edizione “variegato”, evidenziando la presenza di profili differenti e stili musicali capaci di rappresentare la varietà della scena italiana contemporanea.
Ecco la lista completa dei 30 Big in gara a Sanremo 2026:
1. Tommaso Paradiso
2. Chiello
3. Serena Brancale
4. Fulminacci
5. Ditonellapiaga
6. Fedez e Masini
7. Leo Gassmann
8. Sayf
9. Arisa
10. Tredici Pietro
11. Sal Da Vinci
12. Samurai Jay
13. Malika Ayane
14. Luché
15. Raf
16. Bambole di Pezza
17. Ermal Meta
18. Nayt
19. Elettra Lamborghini
20. Michele Bravi
21. J-Ax
22. Enrico Nigiotti
23. Maria Antonietta e Colombre
24. Francesco Renga
25. Mara Sattei
26. LDA e Aka7ven
27. Dargen D’Amico
28. Levante
29. Eddie Brock
30. Patty Pravo