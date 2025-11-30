''Io non ero affatto presa'': Antonella Mosetti racconta come Emanuele è diventato da amico il suo fidanzato, lui appare per la prima volta in tv

A ‘Verissimo’ la showgirl ha gli occhi che brillano: il nuovo amore la rende felice

Ha spiegato che è iniziato tutto con un’amicizia, almeno da parte sua

Lei non immaginava che Emanuele sarebbe diventato in pochi mesi il suo fidanzato

Antonella Mosetti ha raccontato per la prima volta in tv del suo nuovo amore.

La showgirl, 50 anni da pochi mesi, a “Verissimo” ha ricevuto anche una sorpresa speciale: un videomessaggio del suo Emanuele – questo il nome dell’uomo che le ha fatto tornare il cuore a battere – apparso così per la prima volta in televisione.

Antonella Mosetti, 50 anni, racconta a Verissimo come Emanuele è diventato da amico il suo fidanzato

I due sono insieme da prima dell’estate. Ma per molti mesi erano stati amici. Lei – mamma di Asia, avuta nel 1996 a soli 21 anni – non era affatto presa all’inizio. Lui invece si era avvicinato come amico ma in realtà nascondeva un sentimento più forte nei suoi confronti.

“E’ successo tutto in modo molto lento da parte mia, lui fingeva un po’ l’amicizia. Io non ero affatto presa, zero. Però mi faceva tanto ridere, riflettere, mi metteva calma e mi ha dato qualcosa che non avevo più. Il sentirmi protetta”, ha spiegato l’ex ragazza di “Non è la Rai”.

“Ho una persona vicino a me che c’è, non la devo idealizzare, esiste”, ha sottolineato.

Emanuele appare per la prima volta in tv con un video messaggio a sorpresa per Antonella

Ha quindi raccontato come nella sua testa c’è stato lo “switch” che l’ha portata a vedere Emanuele in modo diverso, da amico a qualcosa di più: “All’improvviso una sera chiacchierando mi sono detta: ‘Però ci penso a lui durante il giorno, mi manca se non mi cerca’. E’ stata un’evoluzione lenta. Sette, otto mesi poverino…”.

Infine una vacanza è stata galeotta: “Mi ha raggiunto a Marrakech dove ero in vacanza con un’amica. Lui mi ha raggiunto, siamo stati una settimana insieme […] Lì il mio cuore è proprio impazzito”.

Appena lo vede, gli occhi di Antonella si illuminano

Lui nel videomessaggio è apparso un po’ emozionato, così come sul viso di Antonella si è palesato un enorme sorriso appena lo ha visto sullo schermo. I suoi occhi hanno iniziato a brillare di gioia.

Le è stato chiesto se Emanuele non sia geloso del suo lavoro, visto che – come ha raccontato lei in passato – ha un profilo su una piattaforma per adulti. “No, non può esserlo […] da amico sapeva che non deve minimamente dirmi cosa devo o non devo fare”, ha replicato.

Entrambi hanno la propria vita, che si incastra molto bene, ma gli spazi personali sono importanti. “Ognuno ha i suoi tempi e i suoi ritmi”, ha sottolineato.