Barbara d’Urso interrompe l’intervista a Ballando per la commozione mentre ricorda le ultime ore di vita della madre: ''Sono inca… col mondo''

La conduttrice 68enne ha ripercorso sulla sua sofferenza di bambina per la malattia della madre

La signora Vera è morta a soli 42 anni, a lei non fu offerto un supporto adeguato

Parlando durante un dietro le quinte dello show di Rai1, si è commossa fino alle lacrime

Barbara d’Urso ha dovuto interrompere l’intervista dietro le quinte di “Ballando con le Stelle” per le forti emozioni.

Stava infatti raccontando della tragica scomparsa di sua mamma Vera Pentimalli, venuta a mancare a causa di un linfoma di Hodgkin a 42 anni il 23 agosto del 1968. Barbara – il cui vero nome è Maria Carmela – aveva solo 11 anni.

“Io sono molto arrabbiata col mondo, sono molto inca**ata, perché quando ero piccola mia mamma, giovanissima, ha iniziato a non stare bene. Io ho ricordi vaghissimi perché la mia rabbia ha fatto in modo anche che io cancellassi tutti i ricordi belli”, ha affermato.

Barbara d'Urso, 68 anni, racconta a Ballando con le Stelle della morte della mamma Vera e si commuove fino alla lacrime

“Lei è stata in un letto per tre anni con la flebo sempre attaccata, non si è mai alzata”, ha aggiunto il volto tv 68enne.

I dottori non capivano cosa avesse. Barbara soffriva con la madre: “Volevo dare un calcio a quella porta per salvare mamma da questa tortura”.

Vera aveva febbri altissime. Con la sorellina Daniela, Barbara cercava di alleviarle i dolori: “A turno eravamo vicino al suo letto con le bottiglie ghiacciate. Mettevamo le manine sulle bottiglie ghiacciate e poi le mettevamo in fronte a mamma per darle un po’ di sollievo”.

Le lacrime le scendono sul viso. Deve interrompere l’intervista per qualche istante.

Poi il racconto del giorno in cui la madre è venuta a mancare: “Ad agosto loro avevano capito che non c’era più niente da fare”. “Quel giorno, che io ricordo benissimo… mia madre bellissima, con questo sorriso, era un po' gonfia perché per anni le avevano dato il cortisone…”. “L’abbiamo salutata non potendoci neanche avvicinare al letto. Io avevo undici anni, Daniela sette e Alessandro (il fratello più piccolo, ndr) tre. Non l’abbiamo mai più vista”.

Per lei la ferita della morte della mamma, avvenuta in quelle circostanze, non sembra potersi rimarginare

Di nuovo la commozione prende il sopravvento: “Mi sono messa nei panni di una mamma di quarantadue anni, con tre bambini, che li saluta e sa che non li vedrà più. Lei lo sapeva, noi no, ma lei lo sapeva… E’ tutto finito lì. Papà è uscito dalla stanza e ha detto ‘mamma ci ha lasciati’. Fine. Nessuno mai più mi ha detto niente, ha commentato. Io sono rimasta così”.

“Io sono arrabbiatissima per come è successa la cosa. Nessuno ha mai fatto in modo che io potessi portare fuori dolore e rabbia. Infatti è rimasto tutto qui. Rimarrà tutto qui”, ha concluso.