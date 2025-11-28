''Vado a letto super grata'': Michelle Hunziker svela una cosa per cui si sente svizzera e una per cui è italianissima

La showgirl nata a Lugano vive ormai a Milano da anni, ma conserva ancora aspetti peculiari del suo Paese

Alla sua vita di oggi, se dovesse dare un voto, la 48enne si regalerebbe un bel 10

Michelle Hunziker si racconta sulle pagine di Elle. Al settimanale svela una cosa per cui lei, nata a Lugano, si sente ancora Svizzera e una per cui è diventata italianissima. Sulla sua vita di oggi, non ha dubbi: se deve darsi un voto, si regala un bel 10. “Vado a letto super grata”, confida.

“Sono svizzera a tutti gli effetti perché sono puntualissima: arrivo sempre prima! Anche in televisione rimango sempre stupita che gli uomini impieghino più tempo di me a truccarsi o pettinarsi. La puntualità per me è una forma di rispetto. E poi la disciplina e la perseveranza: sono valori che si imparano nelle scuole svizzere, anche attraverso lo sport, che in Svizzera è fondamentale”, svela la showgirl 48enne.

“Invece, sono molto italiana per l’amore verso il cibo - spiega Michelle - Ho imparato ad apprezzare la cucina italiana: amo mangiare tanto, ma di qualità. Sedersi a tavola con la propria famiglia, condividere un pasto e conversare… questa è una cosa tipicamente italiana. E poi l’amore per la vita e la passione: quella l’ho adottata subito”.

Quando le viene chiesto di darsi un voto per quel che ha avuto fino a ora, la Hunziker non ha alcun dubbio: “Io vado a letto super grata, sono sempre felice e anche quando ci sono i momenti difficili, perché li abbiamo tutti, ma ho sempre tantissime cose per le quali essere estremamente grata. Per cui vado a letto e dico sempre prima un gran bel grazie. Finché c’è la salute delle mie figlie, di mio nipote e della mia famiglia, sento una grande stabilità e armonia nella mia vita privata. Questo mi dà la forza di affrontare tutto. Da 0 a 10, direi un bel 10”. E conclude: “Il mio ‘per sempre’ è la mia famiglia”.