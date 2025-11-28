''Non è vero che ho chiesto le lastre a Francesca Fialdini'': Fabio Fognini si difende dalle accuse per il ‘lastra-gate’

In un post pubblicato nelle sue Storie l’ex campione di tennis 38enne cerca di fare chiarezza

Fabio Fognini si difende dalle accuse per quello che è stato già soprannominato ‘lastra-gate’. “Non è vero che ho chiesto le lastre a Francesca Fialdini”, sottolinea in un post pubblicato nelle Storie. La conduttrice a Ballando Segreto aveva svelato, senza fare nomi, che qualcuno aveva voluto la prova che lei fosse realmente infortunata, con tre costole rotte. Questo perché alcuni dei concorrenti avrebbero pensato a una messa in scena per potersi prendere una pausa dalla gara e rientrare al momento del ripescaggio più forte che mai, pronta a prendersi la coppa.

La 46enne ha parlato di “un mandante” e "un esecutore”, svelando, quindi, che i personaggi increduli di fronte al suo male fossero almeno due. Sul web subito si sono fatti dei nomi, identificando i “presunti colpevoli” in Martina Colombari e Fabio Fognini.

L’ex tennista 38enne sul suo profilo Instagram chiarisce: “Ci tengo a chiarire una cosa. Non è vero che ho chiesto le lastre a Francesca. C’è stato un confronto nato per caso, non richiesto da me, e da sportivo con una lunga esperienza di infortuni ho semplicemente detto che da una frattura alle costole è difficile di recuperare in così poco tempo. Francesca si è sentita attaccata, ma io non credo di aver attaccato nessuno. Anzi, come le ho già detto: le auguro davvero di rientrare e... di vincere Ballando”.

Milly Carlucci tenta di calmare gli animi. A La Vita in Diretta ad Alberto Matano spiega: “Sono stati fatti dei nomi a vanvera. Sono state tirate in ballo persone che non avevano niente a che vedere con questa storia. Barbara D'Urso e Martina Colombari non c'entrano nulla con questa vicenda. C'è stato un confronto vivace tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini, è nato da un equivoco sull'uso delle parole. Poi si sono chiariti”.

"Francesca Fialdini è veramente infortunata, alle costole e al piede. Sta recuperando, sta facendo fisioterapia. Speriamo possa tornare in pista non nella puntata di sabato ma in quella del 6 dicembre, con i ripescaggi. Fabio Fognini è un ragazzo istintivo, istrionico ma corretto: non voleva mettere in dubbio l'infortunio di Francesca, sabato avranno modo di stringersi la mano e di chiarirsi", conclude la presentatrice di Ballando con Le Stelle.