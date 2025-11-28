''Sarà il primo Natale senza Eleonora'': Clizia Incorvaia in lacrime in tv per il vuoto lasciato dalla Giorgi

La suocera, moglie del marito Paolo Ciavarro, scomparsa lo scorso 3 marzo, le manca ogni giorno di più

Lei e il 34enne con Gabriele faranno una cena in famiglia prima del 25 dicembre, come fatto lo scorso anno con lei

Clizia Incorvaia prova a non crollare, ma gli occhi le si riempiono di lacrime. “Sarà il primo Natale senza Eleonora”, sottolinea la 45enne in tv, ospite a La Volta Buona. Il vuoto lasciato dalla Giorgi è incolmabile. La suocera, moglie del marito 34enne Paolo Ciavarro, scomparsa lo scorso 3 marzo, le manca ogni giorno di più.

La siciliana osserva le immagini che scorso sul video in studio in cui è con l’attrice deceduta, sconfitta dal cancro al pancreas, a 71 anni. Si trattiene, ma le viene da piangere. “Sarà un Natale diverso, il primo senza mia suocera”, dice a Caterina Balivo.

“E' una ferita ancora aperta e rimarrà sempre così”, aggiunge. Onorerà la sua memoria anche durante le festività, anzi, un po’ prima: "Io ho deciso che il giorno 18 dicembre farò una cena natalizia come ho fatto l'anno scorso con lei". Ci sarà la famiglia di Clizia e ci sarà Andrea Rizzoli, l’altro figlio di Eleonora 45enne, con la moglie: "Tutti riuniti, perché so che lei sarebbe contenta e sarà lì con noi, voglio mantenere vivo tutto. Del resto lei mi aveva dato le redini della famiglia, glielo devo”.

La Incorvaia ricorda il dono fatto dalla Giorgi a suo figlio Gabriele, il suo nipotino adorato di 3 anni: "Ha preparato 15 pacchetti e altrettante lettere da mettere sotto l'albero ogni Natale del bimbo fino ai suoi 18 anni. Amava suo nipote immensamente e ancora oggi lui mi chiede di mandare baci a nonna Ele che è in cielo".