Antonella Elia in tv si apre a La Volta Buona. Parla delle nozze saltate con Pietro Delle Piane, 51 anni, a cui era legata da più di 6 anni e mezzo. Caterina Balivo la incalza: “Qui in studio eravate innamorati: mi avete preso in giro?”. La 62enne chiarisce: “Successi due episodi gravi”. L’attore la ascolta davanti allo schermo a casa, poi replica via social.

''Successi due episodi gravi'': Antonella Elia in tv parla delle nozze saltate con Pietro Delle Piane, lui replica via social

"Antonella Elia mi ha lasciato senza una spiegazione. Stavamo progettando le nozze e dall'oggi al domani è sparita. Ma al suo ritorno io non ci sarò. Ho detto basta per sempre", aveva sottolineato lui da Monica Setta. Antonella ribatte: "Non è vero, non è andata così. E’ ovvio che gli ho detto che mi sono stufata e che non lo sposo più prima di andare in televisione a dirlo. E’ una barzelletta. Pietro, ma secondo te non ti ho detto della pausa? Sono stata io a dirgli: basta, mi sono stufata e non ti sposo. Sono volubile, ma non lo avrei mai fatto”.

“In questi sei anni e mezzo sono successe tante cose. Adesso sono in lutto, ma sto maturando la decisione che abbiamo due caratteri molto diversi”, aggiunge Elia. Caterina Balivo le sottolinea: “Però a settembre, proprio qui, parlavamo del matrimonio. Cosa è cambiato? Mi avete preso in giro?”. Antonella non si smuove: “Sono successi due episodi. Non gravissimi rispetto ad altri, ma abbastanza per decidere di mettere un punto. Io considero il matrimonio una cosa sacra. Ho detto: devo stare da sola, soffrire la solitudine e riappropriarmi della mia persona”.

Delle Piane non ci sta e commenta via web: "Non è assolutamente vero: non mi hai mai detto vis a vis che ti saresti presa dei mesi sabbatici da me! Questa è una barzelletta! Che abbiamo due caratteri diversi lo sappiamo da quasi 7 anni ma è proprio questo che ci ha sempre uniti ed è stata questa la nostra fiamma"