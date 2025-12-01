L’ex velina pubblica le prime immagini in cui allatta amorevolmente la neonata

La 32enne e il marito Giacomo sono già genitori di Vittoria che il 15 gennaio prossimo compirà 6 anni

L’annuncio arriva via social: Irene Cioni è mamma bis. L’ex velina svela il nome scelto per la bambina nata il 28 novembre: si chiama Gloria. La 32enne e il marito Giacomo, 14 anni più di lei, con cui sta insieme da 9 anni e che ha sposato lo scorso aprile, sono già genitori di Vittoria che il 15 gennaio prossimo compirà 6 anni.

Irene Cioni è mamma bis, il 28 novembre è nata la figlia: ecco il nome scelto per la bambina

Irene sceglie uno scatto in cui allatta amorevolmente la neonata. E’ ancora nella clinica scelta per dare il benvenuto alla piccola, nel letto con camicia da notte e vestaglia rosa sopra. “Il nostro amore raddoppia… - scrive - Benvenuta Gloria...”.

La neonata si chiama Gloria

L'ex velina 32enne mostra alla primogenita Vittoria la sorellina

In un breve video si vede anche la primogenita. La Cioni l’accompagna verso la culla a conoscere la sorellina: Vittoria è felicissima e guarda Gloria sognante.

La piccola di quasi 6 anni osserva Gloria sognante

Ora insegnante di yoga e Influencer, Irene aveva svelato il pancione ad agosto scorso “Eh già… La nostra famiglia cresce” aveva chiarito in un post su Instagram. Con una clip in cui la primogenita sulla sabbia scriveva “Sorellina sei il mio amore” aveva svelato il sesso della nascitura. “Sarai una sorella maggiore fantastica”, aveva commentato.