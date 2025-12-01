''Sono due anni che prendo medicinali'': Cesare Cremonini svela come cura la schizofrenia

Il suo ‘mostriciattolo verde’ lo tiene a bada con i farmaci: “Rappresentano l’accettazione di me stesso”

Tra il cantante e Giorgia Cardinaletti è finita, ma non è single: “Sono innamorato, non vado oltre”

Cesare Cremonini parla di quello che aveva definito in passato il suo “mostriciattolo verde”. In una lunga intervista al Corriere della Sera svela come cura la schizofrenia. “Sono due anni che prendo medicinali”, confessa il 45enne.

Il cantautore racconta la sua musica, la sua vita professionale, parla dei genitori. Quando gli viene chiesto come vada con la lieve forma di schizofrenia che gli è stata diagnosticata, rivela: “E’ un percorso che continua. Sono due anni che prendo medicinali con costanza e questo mi permette di accettarmi come una persona che deve essere curata, mi dà anche una forma di pacatezza. Sono felice la mattina quando vado in cucina, mi preparo il caffè e vedo quelle pillole, rappresentano l’accettazione di me stesso”.

Riservato sul privato, dell’amore vissuto con Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1 38enne, Cesare dice: “E’ centrale, è appena uscita ‘Ragazze facili’, una canzone scritta grazie a lei, perché mi ha chiesto una cosa che può cambiare la vita di un uomo. Il coraggio di amare. Ho sentito fortemente questa richiesta, ma non ero in grado di farlo perché ero circondato da alibi, fantasmi che io chiamo metaforicamente Ragazze facili: non sono solamente figure che ti circondano, ma è il mondo che ti costruisci per non affrontare te stesso. Questa canzone ha rotto una diga, un argine che mi teneva fermo da anni. Sembra banale, ma si muore o ci si ammala per l’incapacità di amare”.

Con Giorgia, però, è finita. “Non c’è più”, sottolinea Cremonini. Ma lui non è single. Ammette: “Sono innamorato, non vado oltre”. Sulla sua nuova fiamma rimane con la bocco assolutamente cucita.