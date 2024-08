Paola Caruso ha ricucito con la madre biologica: dopo lo strappo dei mesi scorsi la rivede in vacanza in Calabria, foto

La showgirl 39enne condivide nelle storie un’immagine con Irma Meleca e il figlio Michele, 5 anni

A gennaio scorso aveva detto di lei: “Se non hai modo di occuparti di un’altra famiglia, non mi venire a cercare”

Paola Caruso sorride nuovamente insieme a Irma Meleca e al piccolo Michele, 5 anni, il figlio che ha avuto dall’ex Francesco Caserta. La foto ufficializza la pace: ha ricucito con la madre biologica, quella che aveva conosciuto nel 2019 in tv a Live - Non è la d’Urso, tra pianti e commozione generale. Dopo lo strappo nei mesi scorsi, la showgirl 39enne la rivede in vacanza in Calabria.

Sembrava che il rapporto di fosse molto raffreddato nel corso del tempo. Paola a gennaio scorso ai microfoni di Turchesando, programma radiofonico di Radio Cusano Campus condotto da Turchese Baracchi, aveva espresso tutta la sua delusione per il comportamento di Irma. “Spesso le ho chiesto aiuto o di venire, venire al compleanno di Michele, eccetera. Lei però mi rispondeva sempre che aveva la sua famiglia giù, le sue cose giù. Allora, quello che io dico: se tu sai già che hai una famiglia e che non hai modo di occuparti di un’altra famiglia…non mi venire a cercare. Lasciami nel mio dubbio. Perché cercarmi per poi non avere tempo?”, aveva sottolineato la Caruso.

La Bonas di Avanti un altro, legatissima alla mamma adottiva Wanda, nonostante tutto, però, aveva lasciato uno spiraglio aperto alla donna che l’ha messa al mondo. “Io comunque non chiudo a nessuno la porta in faccia. Mio figlio è piccolo, crescerà e saprà tutto questo… Io ti do tutto, sono una persona generosa, però se mi fai del male, mi chiudo. Ti do la possibilità di recuperare perché sono una persona buona, però te la devi guadagnare”. “Quindi nonna Imma è invitata a bussare alla porta?”, aveva infine chiesto la conduttrice.“Se vuole… La porta è sempre aperta, per tutti”, aveva risposto Paola. Evidentemente i dissapori si sono dissolti e ora va tutto nuovamente bene tra di loro