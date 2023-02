Paola Caruso il San Valentino l'ha passato con l'amore della sua vita, il figlio: foto

La 38enne non ha tempo per gli uomini in questo momento: vuole solo che Michelino stia bene

Paola Caruso in questo momento della sua vita non ha tempo per gli uomini. L’essere single sembrerebbe non pesarle affatto. La 38enne il San Valentino l’ha trascorso serenamente accanto all’amore della sua vita, il figlio. Sul social la showgirl pubblica tenere foto insieme a lui. Il danno neurologico subito da Michelino, a cui con un’iniezione hanno lesionato il nervo sciatico, l’ha provata. Ora desidera solo che il piccolo di 3 anni si riprenda completamente.

Paola Caruso il San Valentino l'ha passato con l'amore della sua vita, il figlio

“Il mio San Valentino… Tu sei l’amore della vita…sempre e per sempre”, scrive Paola accompagnando le sue parole con una serie di scatti in cui lei è scalza e indossa un abitino rosso. E’ seduta sul divanetto di casa, sul quale troneggia un grande cuore. Accanto a lei che Michele, avuto dall’ex Francesco Caserta, che non ha ancora riconosciuto il bambino. La Caruso fa da madre e padre al figlio. E’ per questa ragione che si sente ancora più responsabilizzata: desidera stabilità emotiva per lui e soprattutto una pronta guarigione. Ora il bimbo cammina solo grazie a un tutore.

La 38enne non ha tempo per gli uomini in questo momento: vuole solo che Michelino stia bene

La fisioterapia a cui Michelino si sottopone ogni giorno a Milano lo sta, però, aiutando: adesso riesce a sostenersi in piedi da solo, come mostrano le foto. Forse il peggio è passato.

Il danno neurologico del piccolo di 3 anni l’ha provata, ma cerca di sorridere

L’ex Bonas di Avanti un altro, che in tv ha pianto per lui, quando è in sua compagnia mostra solo sorrisi. “Devo essere forte, mio figlio ha solo me. Non posso farmi vedere così. Devo mostrargli forza per cercare di essere la sua roccia e farlo guarire”, ha sottolineato a Verissimo.