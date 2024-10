Paola Iezzi, del duo 'Paola e Chiara', e la vita senza figli: ''Ecco perché ho scelto di non averli''

L’artista 50enne, giudice di X Factor, rivela anche l’incontro col compagno su My Space

Paola Iezzi, giudice di X Factor, si prende la cover di Grazia. Al settimanale parla del suo essere una donna libera. In tv col talent show, è pure in libreria con l’autobiografia Sisters, edita da Rizzoli, che narra il percorso artistico con la sorella Chiara, 51 anni. Il loro duo, Paola e Chiara, ha spopolato e dalla reunion, dopo la separazione del 2013, e continua a farlo. E’ loro la hit del momento, Il linguaggio del corpo, con la rapper Big Mama. L’artista 50enne racconta pure la vita senza figli. “Ecco perché ho scelto di non averli”, spiega.

Quando le si domanda se qualcuno abbia mai tentato di mettere paletti alla sua libertà, Paola replica: “No. A partire dai miei genitori ho sempre trovato persone che hanno rispettato le mie scelte. Ma diventando adulta le pressioni, anche non esplicite, le ho percepite in forma di curiosità. Come succede a tutte le donne senza figli, sento sempre aleggiare la domanda: perché? Agli uomini non lo chiedono. E ciò mi dà fastidio. Quanto ai figli, ho scelto di non averli perché la famiglia è una cosa seria, un impegno che io non sentivo di prendermi. Non riesco e non posso vivere troppe vite, anche se so che comporta qualche rinuncia. Ma oggi sono felice di quello che ho”.

La Iezzi parla anche del compagno con cui sta da ben 15 anni, Paolo Santambrogio, fotografo e regista. E’ lui che ha firmato la copertina del settimanale. “A seconda dei momenti ci siamo più o meno capiti. Ma direi che siamo cresciuti insieme, facilitati da una passione comune: la fotografia. Amiamo gli Anni 90, il periodo d'oro di Steven Meisel, Helmut Newton, Peter Lindbergh. Paolo sul lavoro è preciso, maniacale, e vorrebbe, quando mi fotografa, che gli leggessi nella mente. Non è uno che ti copre di complimenti mentre sei sul set, ma è di una bravura straordinaria, quindi mi fido ciecamente di lui”, dice.

Si sono conosciuti su MySpace. Paola rivela: “Paolo era su un set fotografico con un dj che si mise in contatto con me su quel social, per salutarmi. Il mio compagno ha uno stile un po' alternativo e rock: senza la spinta di qualcuno non avrebbe mai considerato una come me, che faceva pop music. Cominciò a scrivermi. Poi scoprii che era un bel ragazzo dagli occhi azzurri e dai colori chiari, vichinghi, che piacciono a me. Ma ero single da poco, dopo una storia travagliata durata sei anni, volevo andarci piano e mi sono detta: vado sulla Rete e vedo che foto fa questo tizio. Se sono brutte non gli rispondo. E invece erano belle e dopo un periodo di corteggiamento ci siamo visti. Non ci siamo più lasciati”.

Quando il duo con la sorella si è rotto non ha avuto immediate ripercussioni, la Iezzi però confessa: “Due o tre anni dopo è arrivata la botta. Una depressione infida, che non ho riconosciuto subito. Ero sempre triste, non ero più io. Da anni seguivo un percorso di psicoterapia, ma ho capito che quelle sedute non bastavano per la nuova sfida. Ho dovuto prendere farmaci, curarmi. E’ durata otto, nove mesi. Poi a poco a poco ne sono uscita. Al punto che nel 2020 sono stata a Stoccolma qualche mese da sola, a fare esperienze musicali, a conoscere produttori e musicisti”.