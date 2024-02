Paola Perego torna in tv dopo l'intervento per un tumore e rivela il dolcissimo gesto fatto da Mara Venier il giorno dell’operazione

La conduttrice emozionata accanto a Simona Ventura a Citofonare Rai2 riceve la sorpresa della ‘zia’

Paola Perego riprende il suo posto accanto a Simona Ventura a Citofonare Rai2. La conduttrice 57enne torna in tv dopo l’intervento per un tumore. Emozionata, si mostra forte accanto all’amica e collega, che l’accoglie con grande affetto. Il pubblico applaude con calore. Il 22 gennaio scorso sui social aveva annunciato di essersi sottoposta a nefrectomia parziale per una neoplasia. Tutti fanno il tifo per lei, che rimane a bocca aperta per la sorpresa che le riserva la ‘zia’. Mara Venier arriva per abbracciarla. La moglie di Lucio Presta rivela così il dolcissimo gesto fatto dalla 73enne il giorno della sua operazione.

La Perego, con la Ventura, portano avanti il programma con disinvoltura, ma improvvisamente arriva un’ospite inattesa. "C'è Mara Venier, la regina della domenica. Benvenuta”, dice Simona. La ‘zia’ entra: ha addosso un voluminoso piumino e un cappellino di lana color fucsia. Porta gli occhiali da sole. "Prima di fare il restauro, ho pensato di venire a salutarvi”, fa sapere alle due.

Paola abbraccia Mara e anche la Ventura fa lo stesso. "Volevo dare il bentornata a Paola" , spiega la Venier. La Perego è commossa dal so gesto. E così svela: "Volevo dire una cosa. Io mi sono svegliata dall'anestesia e avevo questa persona seduta accanto al mio letto. Non lo dimentico". Stringe nuovamente a sé la Venier. La padrona di casa di Domenica In sottolinea: "Mi hai fatto preoccupare”.

La Perego svela ancora: “Me lo aveva detto. ‘Vengo a farti un’imboscata’. E così ha fatto. Solo tu Mara...!”. Il siparietto emozionante si chiude ricordando la settimana di Sanremo alle porte e tutti gli appuntamenti che ne seguiranno. Ma il gesto è di quelli importanti. Paola è una roccia. La nefrectomia è un intervento chirurgico che consiste nell'asportazione parziale o completa di uno o di entrambi i reni. Lei è ancora in convalescenza e porta sul corpo i segni dell’operazione. Ma guarda avanti. Ai fan ha precisato: “E’ importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita”.