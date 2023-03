Paolo Bonolis per la prima volta rivela perché finì con la prima moglie americana, mentre lei era incinta: l'amara verità

II conduttore e Diane Zoeller, psicologa statunitense, si sono sposati nel 1983, l'addio nel 1988

I due hanno avuti due figli: Stefano e Martina. I ragazzi sono cresciuti negli States

“Eravamo molto giovani. E' americana, e quando è finita è tornata negli Stati Uniti”

Paolo Bonolis, ospite della prima giornata di Obiettivo 5 con la vicedirettrice del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, nell'aula di Giurisprudenza della Sapienza a Roma, si apre. Parla della sua famiglia allargata e della separazione. Per la prima volta rivela perché finì con la sua prima moglie americana: lei era ancora incinta. Confessa l’amara verità: “L’ho tradita”.

Il conduttore e Diane Zoeller, psicologa statunitense, si sono sposati nel 1983, l'addio nel 1988: dal loro rapporto sono nati Stefano e Martina. Nel 2002, dopo cinque anni insieme, ha sposato Sonia Bruganelli: dalla loro unione sono nati Silvia, 20 anni, Davide, 18, e Adele, 15.

Quando gli si domanda per quale motivo abbia divorziato dalla Zoeller, Bonolis svela: “Eravamo molto giovani. E’ americana, e quando è finita è tornata negli Stati Uniti. Ve la devo dire tutta? Se ne è andata perché l’avevo tradita. Ero un ragazzo e lei aveva bisogno di tornare dalla sua famiglia. Ho imparato a rinunciare per tutelare i miei figli che erano piccoli, anzi una doveva ancora nascere. I sentimenti sono più importanti delle parole, se vuoi bene devi sapere fare un passo indietro”.

Paolo non ha dubbi quando si parla di coppie che si separano: “Bisogna mettere in primo piano i diritti dei bambini che non hanno scelto di esserci. Niente vendette attraverso i piccoli o si rischia l’infanticidio sentimentale. Con la mia ex moglie condividiamo alcuni valori e questo ci ha aiutato a non farci la guerra”.

Il 61enne col figlio maggiore Stefano

I figli avuti da Diane e quelli avuti dalla Bruganelli vanno molto d’accordo: “Sono legati, sì, si vogliono bene”. Ora Bonolis è pure nonno: “Ho due nipoti. A Natale siamo andati in America a conoscere il figlio di Stefano. E’ bellissimo, è nato di 5 chili, sembrava un abbacchio. Mio figlio e mia nuora erano disperati perché piangeva sempre. Per forza, gli ho detto, questo è affamato. Voi lo nutrite secondo l’età, ma va nutrito secondo il peso. A Capodanno l’abbiamo tenuto io e Sonia e ha dormito come un angioletto”.