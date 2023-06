Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sempre insieme tra affari e famiglia: i due ex festeggiano fianco a fianco al party di 'Ciao Darwin'

Il presentatore 62enne e la produttrice 49enne continuano a mostrare grande feeling

Nonostante la separazione c’è grande sintonia tra di loro alla festa a Roma

Lo avevano detto: “Separati, ma uniti più che mai”. Ed è proprio cosi che almeno appare. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si ritrovano sempre insieme tra affari e famiglia: i due ex festeggiano fianco a fianco al party di fine produzione di Ciao Darwin a Roma. Il presentatore 62enne e la produttrice 49enne mostrano grande feeling e sintonia. Il legame non si è rotto, anzi.

E’ vero, è solo l’inizio. E, cosa non da poco, al momento non ci sono ‘terzi incomodi’ di mezzo. Domandarsi cosa accadrà quando uno dei due si innamorerà di qualcun altro è legittimo. Ma, per il momento, Paolo e Sonia, nonostante la separazione, hanno sintonia da vendere. Ridono, si divertono, scherzano: sono affiatati al party.

Il conduttore si scatena, taglia la torta col regista e tutto il cast del programma che andrà in onda su Canale 5. Bonolis con la sua solita ironia catalizza l’attenzione di tutti, parla con le ragazze e i ragazzi che l’hanno attorniato per il programma. La Bruganelli sta lì e riprende tutto o quasi, poi condivide le immagini e i video nelle sue storie sul social.

La torta celebrativa per la fine delle registrazioni del programma che andrà in onda su Canale 5

I due, genitori di Silvia, 20 anni, Davide, 19, e Adele, 15, continuano a essere famiglia. Per Sonia, come confessato a Vanity Fair, nella ormai famosa intervista con paolo in cui ufficializzavano l’addio, Bonolis è diventato “un amico, un confidente”. Si sussurra che lui, in realtà, abbia dovuto ‘subire’ la decisione di mettere fine al matrimonio dopo quasi 26 anni. Sarebbe stata lei a volerla finire qui. Stando alle voci l’ex volto di Bim Bum Bam avrebbe anche molto sofferto. Ma niente lacrime in pubblico.

Paolo balla scatenato in pista

“Ero dispiaciuto, ovvio - ha sottolineato Paolo - Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua. Se prende altre traiettorie e ha altri obiettivi, vanno considerati, soprattutto se parliamo di una persona alla quale si vuole bene. Non è stato facile accettarlo”. Ma adesso si volta pagina. Senza screzi però. Continuando a vivere con armonia e serenità.