''Abbiamo una data'': Paolo Ciavarro rivela a Forum quando sposerà Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro finalmente lo annuncia. Incalzato da Barbara Palombelli, rivela a Forum quando sposerà Clizia Incorvaia, con cui sta insieme da quasi 4 anni e da cui ha avuto il suo unico figlio Gabriele, nato il 19 febbraio 2022. La 42enne è anche madre di Nina, 8 anni, nata dalla relazione con l’ex marito Francesco Sarcina. Le nozze saranno celebrate nel 2024.

La Palombelli parla di matrimonio, rifacendosi al caso del giorno e dice: “A volte sposarsi è giusto”. Paolo è d’accordo con lei, così la giornalista gli domanda quando pensa di andare all’altare con Clizia. “Spesso sposarsi è giusto, infatti anche noi ci sposeremo. Quando? Nel 2024. E' la prima volta che do una data. Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo”, sottolinea Ciavarro.

Clizia da casa commenta l’annuncio del fidanzato: “Ciavarro lo hai detto, ora non scappi!”. Poi chiede al figlioletto Gabriele di far loro da paggetto. Ora però l’influencer aspetta la proposta vera e propria e l’anello, come fa notare ai follower.

Intanto la Incorvaia festeggia Paolo, che ieri ha compiuto 32 anni. Nel suo post celebrativo è intensa e rivela per la prima volta un aborto. Non svela quando sia avvenuto, ma, dalle sue parole, è possibile intuire che l’interruzione di gravidanza, non volontaria, possa essere avvenuta prima della seconda gravidanza, quella che ha regalato alla coppia il figlioletto.

“Siamo andati contro TUTTO e TUTTI sopportando distanza, pregiudizi e tempo… Affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto. …Ma non abbiamo mai perso la FEDE e nulla ci ha reso più DEBOLI forse ci avrà fatto vacillare un attimo è vero, ma oggi siamo più UNITI e INNAMORATI di prima.Ti amo mio grande amore per sempre TUA C.", scrive. Aggiunge il simbolo dell’infinito e un cuore rosso, che testimoniano ancor di più il grande sentimento che la lega a lui.