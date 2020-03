Paolo Ciavarro al GF Vip scopre che Clizia Incorvaia è andata a Fregene:'Mi manchi! Quanto manca alla fine?'

Paolo Ciavarro da quando è solo nella Casa del GF Vip è triste e nostalgico. Alfonso Signorini lo interroga e gli dice di tirarsi su. Nella stanza ‘superled’ il 28enne scopre dove è andata Clizia Incorvaia subito dopo essere stata squalificata dal reality: a Fregene insieme al papà. E' il luogo dove si sono dati appuntamento entrambi quando lo show sarà finito. Impazzisce di gioia. “Mi manchi! - sottolinea - Quanto manca alla fine…?”. Non vede l’ora di tornare ‘libero’.

“Non pensavo di piangere così tanto. Mi tengo sempre tutto dentro, poi scoppio così…”, dice Paolo, che così descrive il suo stato d’animo al GF Vip. Poi, appena viene a sapere della gita a Fregene dell’ex moglie di Francesco Sarcina, impazzisce di gioia e con le mani disegna un cuore solo per la siciliana.

“Clizia mi manchi, non vedo l’ora di andare con te. Ti penso sempre, continuamente, in questa casa è un casino. Mi è scoppiata dentro! Quanto manca alla fine…? Appena esco di qui la vado a prendere subito, poi andiamo a Lisbona!”, esclama al settimo cielo Paolo Ciavarro.

Non è ancora finita. Signorini mostra a Ciavarro tutti gli articoli relativi al mistero sulla vera età di Clizia. La Incorvaia ha dichiarato di avere 33 anni, nella Casa però ha detto di averne 35 una volta, 36 un’altra. Per alcuni media, invece, tra pochi mesi dovrebbe compierne addirittura 40. Paolo osserva tutti gli articoli usciti in merito.

Alla fine della rassegna stampa che gli viene mostrata, il ragazzo dice: “Io sapevo 35, ma non mi interessa, sinceramente dell'età non me ne frega, tanto più piccola o più grande non va mai bene”. Il pubblico applaude. Poi sui presunti quasi 40 anni della bionda sottolinea pure: “Sarebbe miracoloso”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/3/2020.