''La cosa è incredibile'': Paolo Ruffini rivela come Diana Del Bufalo ha chiuso la loro storia d’amore

Paolo Ruffini, che il 6 luglio tornerà al cinema col suo nuovo film, “Rido perché ti amo 1”, a Oggi rivela per la prima volta come Diana De Bufalo ha chiuso la loro storia d’amore. Il comico livornese e la 33enne sono stati una coppia per 4 anni: si sono lasciati nel 2019. “La cosa è incredibile”, confessa.

“E’ stata una storia d’amore bella e semplice. La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente: ‘Non me la sento più di stare insieme a te’. Io ho accettato ed è finita. Siamo stati molto male entrambi. Penso che sia una ragazza fantastica e sono felicissimo che stia coronando quello che mi aveva sempre detto, ovvero fare musical. Sono andato a vederla in ‘7 spose per 7 fratelli’ portandole un bel mazzo di fiori e lei ha apprezzato. So che è fidanzata, sono contentissimo", spiega Ruffini.

Con l’ex moglie Claudia Campolongo c’è un rapporto di affetto e stima reciproca. Nella sua pellicola recita come attrice. Paolo l’ha coinvolta anche per le musiche del film. “Quest’anno festeggiamo dieci anni da quando ci siamo lasciati. Lei c’è perché fa parte della mia sfera affettiva. I miei genitori sono stati insieme 59 anni, ma nella vita bisogna avere anche il coraggio di lasciarsi, che non vuol dire abbandonare. Quando lascio una persona, lascio un legame, non l’affetto. Nel caso di Claudia è reciproco. E il suo fidanzato fa il fonico con noi”, confida il toscano.

Ruffini ora è legato a Barbara Clara Pereira, 41 anni: “Sono felice di stare con lei”. Sente di aver trovato la donna giusta: “E’ una persona accogliente, una che mi capisce”. Ma niente figli: “E’ una cosa importante, su cui ci si ragiona. Non è un desiderio istintivo, va ponderato. Sono un folle romantico ma un figlio attualmente non è nel ‘copione’”.