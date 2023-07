Hunziker con la figlia, Bruganelli, Parietti e Ambra: parata di stelle tv al matrimonio di Santo Versace, fratello di Gianni

Il fratello dello stilista scomparso ha sposato in chiesa la compagna Francesca

Aurora Ramazzotti ha fatto da damigella d'onore agli sposi

Appuntamento a Roma per tantissimi vip da Michelle Hunziker ad Alba Parietti con il compagno Fabio Adami, Eleonora Daniele a Maria Grazia Cucinotta, Ambra Angiolini e molti altri volti noti del mondo dello spettacolo che hanno preso parte al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano, celebrato l’8 luglio in una chiesa al centro di Roma. Un evento elegante e condiviso sui social dai presenti che hanno raccontato la serata indimenticabile degli sposi.

L'8 luglio a Roma Santo Versace ha sposato Francesca De Stefano, Aurora Ramazzotti ha fatto da damigella

Aurora Ramazzotti ha fatto da damigella e ha condiviso sui social il motivo di questa scelta: ‘’Io e Francesca ci siamo conosciute in vacanza anni fa, un viaggio importante per entrambe anche se per ragioni molto diverse. Ricordo la sua dolcezza e curiosità e le chiacchiere infinite affacciate sul mare. Un incastro forse all’apparenza improbabile ma colmo di verità e per questo solido nel tempo. Sentirmi ascoltata e vista da lei per un’adolescente come me significava tanto e così si è creato un legame forte, vero e raro. L’8 luglio Santo e Francesca hanno coronato finalmente il loro sogno di sposarsi e io so quanto lo desideravano. Per questo Francesca rimarrà per sempre per me un grande onore averti fatto da damigella e non mi dimenticherò mai di questo giorno speciale’’.

Ambra Angiolini e Michelle Hunziker tra gli ospiti vip

Anche Giusy Versace tra gli ospiti

Tra i tanti invitati famosi anche Alba Parietti con il compagno Fabio Adami

Gli sposi hanno organizzato il ricevimento alla Casina Valadier

Tra gli ospiti anche Sonia Bruganelli

Anche Ambra Angiolini che ha postato una foto di lei insieme all'amica Michelle Hunziker nella Casina Valadier, la suggestiva location dove si è tenuto il ricevimento subito dopo la cerimonia religiosa. L'amore tra Santo Versace, 78 anni, e Francesca De Stefano, avvocatessa 55enne, dura da 18 anni. I due sono sposati civilmente già dal 2014, con un rito civile celebrato nel giorno in cui l'imprenditore, fratello del compianto stilista Gianni, ha compiuto 70 anni. Alle nozze c'era anche Sonia Bruganelli, Giusy Versace e tanti altri volti noti.