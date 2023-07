''I contratti vanno rispettati'': Edoardo Donnamaria parla dei rapporti con l’ex Antonella Fiordelisi

Il 30enne ha spiegato come sono oggi i rapporti con l’influencer conosciuta al GF Vip

Edoardo Donnamaria ha spiegato in che rapporti è oggi con Antonella Fiordelisi. I due, 30 anni lui e 25 lei, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip (ultima edizione). Dopo la passione vissuta davanti alle telecamere del reality, hanno continuato la loro relazione anche lontano dalla tv. Poche settimane fa però la plateale crisi e l’addio: Antonella era anche scoppiata in lacrime in un video condiviso su Instagram.

Edoardo Donnamaria, 30 anni, con Antonella Fiordelisi, 25

Ma in che rapporti sono oggi i due? Il romano ha fatto sapere di non avere problemi a confrontarsi con la salernitana. Non ha mai rotto in malo modo con le sue ex. Inoltre ci sono dei contratti di lavoro firmati insieme da rispettare e tagliare completamente i ponti non sembra un’opzione percorribile.

“Bisogna ringraziare certe situazioni un po’ particolari perché certe situazioni particolari ti obbligano ad affrontare dei temi fra persone. Non mi vergogno a dire che ci siamo anche sentiti, siamo in buoni rapporti, dobbiamo parlare di tante cose”, ha fatto sapere via social.

“Abbiamo anche dei contratti che abbiamo firmato insieme e che ovviamente vanno rispettati”, ha sottolineato.

“A parte qualche screzio che c’è stato nel privato per forza di cose, non abbiamo nessun problema a stare nello stesso posto allo stesso momento. Quindi non c’è nulla di grave tra di noi. Io mi sono sempre comportato bene con le ragazze che ho frequentato”, ha aggiunto.

Dal canto suo Antonella ha invece voluto ringraziare i suoi fan per la vicinanza che le hanno dimostrato in questo periodo non facile. “Non è un momento facile, ma svegliarmi e sentire la vostra vicinanza mi ha fatto bene al cuore. La condivisione delle vostre esperienze ha scatenato un’ondata d’amore che ha fatto sentire me meno sola e spero anche voi. Grazie a tutti”, ha affermato.