Paris Hilton è davvero cotta a puntino. L’ereditiera è innamorata pazza del nuovo fidanzato, l’imprenditore Carter Reum. I due sono usciti allo scoperto come coppia all’inizio dell’anno, ma lei negli ultimi giorni la bionda ha pubblicato una serie di immagini social in cui appare proprio con il 38enne (hanno la stessa età) e ha spiegato di pensare di stare vivendo una vera e propria favola, un sogno diventato realtà. Vicino ad uno scatto condiviso nelle ultime ore, ha scritto: “Tu sei la mia favola e il mio sogno che diventano realtà. Sono innamorata”.

Già ad aprile la ricca americana aveva pronunciato parole piuttosto dolci nei confronti di Carter su Instagram. In occasione dell’anniversario di fidanzamento, aveva scritto: “Buon Anniversario amore mio. La cosa che più amo è creare dei ricordi insieme a te. I tuoi baci sono magici. Amo essere tua e sapere che tu sei mio”.

Che lui sia davvero quello giusto? Beh, non si può essere esattamente sicuri, visto che parole molto simili Paris le aveva già usate anche per descrivere l’ex Chris Zylka. La storia con l’attore è finita nel novembre del 2018. Lui le aveva anche chiesto di sposarlo e lei aveva accettato. Le nozze erano in preparazione quando la relazione è arrivata al capolinea. Parlando dell’addio a Zylka qualche tempo fa la Hilton ha definito la decisione di troncare il rapporto come “la migliore mai presa in vita sua”.

Scritto da: la Redazione il 24/6/2020.