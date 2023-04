Paris Hilton pubblica le prime foto insieme al figlio nato da madre surrogata

L’ereditiera si fa vedere dolcissima con il piccolo Phoenix

Paris Hilton pubblica le prime foto da mamma. Si fa vedere sul social in alcuni scatti in bianco e nero insieme al figlio nato da madre surrogata. E’ dolcissima del piccolo Phenix Barron, fortemente voluto col marito Carter Reum, amico di lunga data della famiglia Hilton e suo sposo dal 2021. La 42enne aveva annunciato l’arrivo della cicogna lo scorso 23 gennaio condividendo uno scatto in cui mostrava la piccola mano del neonato.

“Tutto il mio cuore”, scrive l’ereditiera per accompagnare le immagini in cui è insieme al suo bimbo. E’ così felice di coccolare teneramente il suo bebè, da volerlo far vedere a tutto il mondo.

La Hilton, che ha spento le candeline lo scorso 17 febbraio, ha spiegato la scelta della maternità surrogata al magazine Glamour. Non l’ha fatto, come si poteva pensare, a causa della sua età. “Avrebbe usato la maternità surrogata per diventare madre a ogni età”, sottolinea infatti il giornale. Paris l’ha scelto per una ragione precisa: “Quando ero stavo girando The Simple Life mi sono trovata in una stanza con una donna stava partorendo e questo mi ha traumatizzato”. Parla del reality di cui è stata protagonista insieme alla sua migliore amica, Nicole Richie. Lo show è andato in onda dal 2003 al 2007. La serie tv ha seguito le ereditiere mentre viaggiavano attraverso gli Stati Uniti, cimentandosi in lavori manuali con la gente del posto.

Paris Hilton voleva una famiglia, ma senza, però, essere lei stessa a dare alla luce il bambino. "Io sono così spaventata dal parto e dalla morte, sono le due cose che mi spaventano più di ogni altra cosa nel mondo”, ha aggiunto.

La Hilton, poi, nel podcast The Trend Reporter with Mara, ha ulteriormente chiarito: “E' stata la mia amica Kim Kardashian, che ha avuto due bambini tramite madre surrogata, a consigliarmi questa soluzione, di cui non sapevo nulla, e sono contenta di aver seguito il suo suggerimento".