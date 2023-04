Mega festa per i fidanzatini Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia dopo l'uscita dal GF Vip: foto

Clizia Incorvaia e Guendalina Tavassi organizzano per i due un Flower Power party

Dopo 197 giorni al reality show un bentornato con i fiocchi per la coppia

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono tutti baci e abbracci alla mega festa in loro onore. Clizia Incorvaia e Guendalina Tavassi, da sorelle premuorose, organizzano per i due fidanzatini un Flower Power party. Dopo 197 giorni al GF Vip arriva per la coppia un benotornato pazzesco.

Mega festa per i fidanzatini Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia dopo l'uscita dal GF Vip

Clizia e Guenda fanno le cose in grande per celebrare la sorellina 29enne e il fratello 37enne con una festa anni 70. La 42enne si affida a Martina De Tommaso per l’allestimento ed è euforica: era proprio ciò che desiderava per i due.

Clizia Incorvaia e Guendalina Tavassi organizzano per i due un Flower Power party (in foto Edoardo con la sorella Guendalina e il compagno, Federico Perna, Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro e Luciano Punzo)

Al party Edo e Micol sono protagonisti. Ballano insieme e posano con la loro famiglia. Scherzano e ridono: in questo modo si divertono un mondo, circondati dai loro affetti più cari, tra i quali anche tante facce vip.

Gli Incorvassi ricevono un bentornato coi fiocchi

Tra gli invitati non può certo mancare il compagno di Clizia, Paolo Ciavarro. Arriva pure la madre del 31enne, l’attrice Eleonora Giorgi. In pista tutti si scatenando nulle note di famosissime hit. Presenti anche Alessandro Iannoni, il figlio 21enne di Carmen Di Pietro, con cui i Tavassi sono diventati intimi all’Isola dei Famosi. Ci sono pure pure l’ex gieffina vip Guenda Goria, Luciano Punzo, Giada De Blanck e molti altri.

Micol, 29 anni, con la sorella Clizia, 42

Guendalina ha accanto a sé Federico Perna, con cui ha ritrovato il sentimento. C’è la sua figlia maggiore, Gaia Nicolini, 18 anni, che ironizza con Iannoni, con la complicità dello zio. A Edoardo non dispiacerebbe vederli ‘insieme’…

Alla festa tutti si scatenano

Sulla torta, coloratissima e a più piani, si legge “Bentornati ragazzi”. Arriva il brindisi che incorona Edo e Micol e il loro amore nato al reality show. Agli amatissimi Incorvassi tutti chiedono un discorso a gran voce. Gli invitati condividono storie e foto sul social e i fan esultano: per molti sono loro i vincitori ‘morali’ del GF Vip 7.