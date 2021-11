Parla il fratello di Guendalina Tavassi: 'Ecco perché non mi espongo su quanto successo’

La vicenda portata alla luce da Guendalina Tavassi nelle scorse ore, ovvero la presunta aggressione da parte dell’ex compagno Umberto D’Aponte, sta facendo molto parlare. Qualcuno ha trovato strano che il fratello dell’ex gieffina, Edoardo Tavassi, che normalmente è molto attivo su Instagram, non abbia affrontato la questione sul suo account social. Ora però il 36enne ha deciso di rompere il silenzio per spiegare il motivo che lo spinge a non argomentare in rete di certe vicende.

In alcune Stories Edoardo, che è molto legato a Guendalina e che è noto al mondo della cronaca rosa anche per aver avuto una relazione con l'attrice Diana Del Bufalo, ha affermato: “Volevo fare questa storia seria per rispondere a tutti quelli che mi dicono: ‘Ah te non ti sei esposto, non ti esponi sul fatto accaduto ieri’. Dovete capire che il modo in cui uso Instagram è quello di condividere semplicemente cose divertenti, ca**ate, scherzi con gli amici, serate con gli amici”.

“Lo utilizzo per puro divertimento. Se voi cercate nel mio Instagram qualcosa che sia diverso da questo, avete sbagliato posto”, ha aggiunto il romano. “Io metto solo cose che mi fanno ridere e le condivido con voi, è un profilo che uso per cazzeggiare. Se cercate altro al di fuori di questo nel mio profilo non lo troverete mai, né ora né in futuro. Grazie”, ha quindi concluso apparentemente infastidito.

