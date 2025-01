La 67enne racconta commossa come il 36enne ha superato il dramma della droga

Anche l’ex gieffino vip si commuove: ora è felice grazie alla 39enne conosciuta sui social

Patrizia Mirigliani arriva a Domenica In Insieme al figlio Nicola Pisu. Nello studio tv racconta a Mara Venier il terribile dramma vissuto a causa della droga di cui il 36enne per anni è stato ‘schiavo’. La patron di Miss Italia si commuove e anche il 36enne versa lacrime. La loro, come dice lei stessa, è “una storia a lieto fine”. “Dopo anni siamo felici”, sottolinea col sorriso sulle labbra. Insieme ai due c’è pure la nuova fidanzata dell’ex gieffino vip, Barbara Lorini, operatrice sociosanitaria, con cui il ragazzo convive a Sora.

''Dopo anni siamo felici'': Patrizia Mirigliani accompagna il figlio Nicola Pisu in tv con la nuova fidanzata Barbara, con cui convive a Sora

Patrizia ripercorre i momenti bui, fino a quando si è trovata costretta a denunciare Nicola: “Che momento era? Ho dovuto denunciarlo, un momento terribile per una madre. E’ stata durissima. All’inizio mi sentivo in difficoltà perché la gente non capiva, oggi posso dire con grande serenità: ‘Mamme, aiutate i vostri figli anche se pensate che inizialmente possa essere un dolore’”. E aggiunge: “Chi mi ha dato questa forza? Il padre aveva già gettato la spugna, ho fatto tutto da sola e non mi davo per vinta”.

Pisu a sua volta racconta: “Il cambiamento ad 11 anni? Ero molto timido, insicuro e pieno di paure. Cambiare amici e scuola mi ha reso molto fragile. I miei compagni andavano ad infangare proprio questo mio problema e da lì parte il bullismo che ho subito. Mi picchiavano, mi sputavano addosso, mi prendevano in giro anche solo quando aprivo bocca. Non mi confidavo con nessuno, pochissimo; giusto alcuni amici che consideravo un punto di riferimento. Con mamma non riuscivo, provavo una vergogna enorme; tornavo a casa e mi sfogavo piangendo”.

La 67enne racconta commossa come il 36enne ha superato il dramma della droga Anche l’ex gieffino vip versa lacrime

Nicola è diventato dipendente dalla droga: “Ho cominciato per gioco perché persone più grandi di me mi hanno fatto provare la cocaina. Inizialmente non volevo, poi ho ceduto alle insistenze e con il tempo mi ha preso. Senti quell’euforia che ti fa stare bene con tutto e tutti. Dopo, quando esageri, diventi un muro con tutti e diventi nervoso e aggressivo con tutti”.

La madre nel denunciarlo lo ha salvato. “E’ stata la cosa migliore del mondo perché ho capito che non ero più solo da quel momento è cambiata la mia vita”, dice piangendo. E ancora: “Per la droga stavo perdendo tutto…”. Invece ora è salvo.

Ora Nicola è felice grazie alla 39enne conosciuta sui social

Nella sia vita c’è Barbara, per lui la cosa migliore che gli potesse capitare. La 39enne è madre di una bambina di 12 anni. La donna svela: “Ci siamo conosciuti su instagram, è cominciata un po’ per gioco. mano a mano ci siamo affezionati, ci siamo incontrati e ci siamo piaciuti: ci siamo innamorati”. I due convivono a Sora, dove lei vive. “Io lo seguivo al GF. Mi occupo di anziani, anche questa mia sensibilità mi ha portato a occuparmi di lui”. La coppia si scambia un tenero bacio, mamma Patrizia li guarda: è felicissima che ora Nicola sia ‘rinato’.