Giovanni Ciacci completamente trasformato dopo il cambio di look, Caterina Balivo scherza in tv: ''Ti hanno riconosciuto?''

L’ex stylist di Detto Fatto, personaggio televisivo, ha tagliato dopo anni il pizzetto blu

“E’ sparito, non mi hanno riconosciuto neanche le guardie di via Telulada”

Giovanni Ciacci lascia tutti a bocca aperta. Nelle Stories si fa vedere con Caterina Balivo, con cui ha lavorato a lungo a Detto Fatto. Il 53enne, ex esperto di stile della vecchia trasmissione di Rai2, è completamente trasformato dopo il cambio di look. La conduttrice scherza e gli domanda: “Ti hanno riconosciuto?”. Lui ammette di no.

Sono nel camerino di Caterina. Lei è seduta in poltrona, tra trucco e parrucco. “Lei chi è?”, gli domanda la 44enne. “Io sono Giovanni Ciacci”, replica lui. “Ma il pizzetto blu?”, gli domanda lei. Ciacci replica lapidario: “Sparito!”. E' completamente 'sbarbato'.

La Balivo sorride e chiede ancora a Giovanni: “Ma ti hanno riconosciuto?”. Il personaggio televisivo perentorio, ironico e fintamente sconsolato ammette: “Neanche le guardie di via Teulada”, facendo riferimento al servizio di sicurezza all’entrata degli studi Rai da dove va in onda La Volta Buona.

Il siparietto finisce qui. Ciacci è tra gli ospiti di Cate nella prima parte del programma di Rai1, quella in cui si parla di Sanremo 2025. I due si ritrovano ancora. Si erano già visti, sempre in diretta tv, 5 giorni fa. Lui le aveva portato un mazzo di fiori. “Sono cinque anni che non ci vediamo in onda…La mia cherie…”, le aveva detto riabbracciandola. Aveva però ancora il famoso pizzetto: ora ci ha dato un taglio e non c’è più.