Patrizia Rossetti abbandona il GF Vip: ''Ho dolori costanti, sembra ci sia un'infezione dovuta al Covid''

La 63enne dopo 106 giorni nella casa è costretta a lasciare il gioco

Per lei una serie di fastidi che potrebbero dipendere dal Covid

Durante la puntata numero 26 del Grande Fratello Vip Patrizia Rossetti ha deciso di abbandonare il reality per problemi di salute. Dopo Luca Salatino, la prima puntata del 2023 inizia quindi con l’abbandono di un’altra concorrente. ‘’Ho dolori costanti, ho fatto le analisi e sembra ci sia un’infezione’’ ha spiegato la Rossetti.

Patrizia Rossetti con rammarico ha dovuto abbandonare il GF Vip

Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del reality ha annunciato il problema di Patrizia. Dopo giorni di dolori, analisi e consultazioni con psicologi e autori è arrivato il momento di prendere una decisione. La 63enne non ha molta scelta: ''Non vorrei abbandonare il gioco e non voglio che nessuno si preoccupi, ma sono quindici giorni che non sto bene, non so che cos’ho. Ho dei dolori nel corpo e nelle gambe, è partito tutto dalle caviglie. Ho fatto le analisi, sembra che non ci sia niente di strano. Però sembra che ci sia un’infezione, non di grande portata credo. Potrebbe essere stata causata dal Covid (La Rossetti a Novembre ha preso il Covid proprio nella casa del GF Vip)”.

Alfonso Signorini ha provato a far rimanere la concorrente un'altra settimana

La concorrente ha spiegato: "Mi dispiace perché non riesco neanche a essere attiva nella casa, anche con la mente, è come avere un cagnolino che ti mordicchia. Non riesco ad esserci, nelle discussioni e nelle cose belle. Sono due o tre notti che non riesco a dormire perché non trovo posizioni. Se mi muovo o sto ferma non passano. Sono dei dolori che vanno allo stomaco e alla testa. Ho parlato con la psicologa tempo fa perchè ho avuto cedimenti, ma adesso è un problema fisico. Ho fatto una settimana di pastiglie, ma non si può''. Alfonso Signorini ha cercato di trattenere la conduttrice nella casa un'altra settimana, ma alla fine ha dovuto dire: ‘’Mi sento in dovere di fare un passo indietro se si tratta di dolore e disagio’’

La Rossetti ha preferito uscire ed è stata accolta in studio

La Rossetti non ha dubbi: ‘’Devo andare a capire, magari è una stupidaggine, ma anche mentre parlo con te ho dolori’’. E Signorini ha concluso così: ''Il Covid in molti casi lascia strascichi inaspettati, la gente guarisce, ma il long covid crea disagi e patologie a volte strani’’.